Prefeitura 'expõe' irregularidades do Consórcio Guaicurus à Justiça

A Prefeitura de Campo Grande, sob comando da prefeita Adriane Lopes, apresentou nesta segunda-feira (18) à Justiça, por meio da Procuradoria do Município, uma petição revelando descumprimentos contratuais por parte do Consórcio Guaicurus, empresa responsável pelo serviço de transporte público na capital.

O processo, iniciado pelo Consórcio Guaicurus, busca um reajuste tarifário, alegando um suposto déficit financeiro decorrente de omissões e falhas do município. No entanto, a procuradoria do município, em defesa da Agência Municipal de Regulação dos Serviços Públicos (Agereg), expôs os descumprimentos da empresa à Justiça.

Conforme a petição da procuradoria, o reajuste da tarifa, que deveria ocorrer em outubro, não se concretizou devido a não apresentação, por parte do Consórcio Guaicurus, do percentual do salário do motorista no prazo estipulado. Isso impediu a definição do reajuste anual.

A procuradoria ressaltou que o Consórcio Guaicurus não pode exigir o reajuste sem antes cumprir suas obrigações contratuais, como a contratação de seguro de responsabilidade civil, geral e de veículos, além da observância à idade média e máxima da frota, entre outras obrigações não atendidas.

Um dos pontos destacados pela procuradoria é a falta de cumprimento da obrigação de contratar seguro, conforme previsto na Cláusula Décima Oitava do contrato. O Consórcio Guaicurus está inadimplente desde setembro de 2016, mesmo após autuações pela Agereg.

Outro ponto crítico refere-se à idade dos ônibus. Apesar da recente aquisição de 71 veículos novos, a Agereg constatou que a idade média da frota ainda ultrapassa o limite estipulado no contrato. A procuradoria detalhou que a idade média da frota em dezembro de 2023 é de 6,73 anos, e o consórcio terá 108 veículos com idade igual ou superior a 10 anos a partir de 2024.

Mesmo diante desses descumprimentos contratuais, a procuradoria destacou que foram realizados esforços para minimizar os impactos financeiros sobre o Consórcio Guaicurus. Isso incluiu remissão e isenção de ISSQN, separação entre tarifa pública e remuneratória, convênios para custear passe de estudantes e subvenção econômica ao transporte público.

Em resposta às acusações de suposta omissão, a procuradoria afirmou que não há omissão por parte do município nas medidas administrativas para manter o equilíbrio contratual. No entanto, o Consórcio Guaicurus continua desrespeitando diversas cláusulas contratuais, conforme documentado.

O relator do caso no TJMS designou uma audiência de conciliação para o dia 19 de dezembro de 2023, buscando um consenso entre as partes. A tarifa técnica aprovada pela Agereg é de R$ 5,95, mas esse valor pode não ser o efetivamente pago pela população.

A reportagem procurou a defesa do Consórcio Guaicurus para comentar a manifestação da prefeitura sobre os problemas e descumprimentos, mas até a veiculação do texto não houve retorno. O espaço permanece aberto para manifestações.

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no IOS ou Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também