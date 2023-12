TJMS 'barra' aumento imediato na tarifa de ônibus em Campo Grande

Saiba Mais Cidade Passe de ônibus deve ficar mais caro após determinação da Justiça na Capital

Em decisão proferida nesta segunda-feira (11), o desembargador Eduardo Machado Rocha, do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS), determinou a suspensão da decisão judicial que previa um reajuste imediato na tarifa do transporte coletivo de Campo Grande.

A medida foi tomada em resposta a um recurso apresentado pela Agência Municipal de Regulação dos Serviços Públicos - Agereg, proporcionando um alívio temporário aos usuários que poderiam ser impactados por um aumento na tarifa do transporte coletivo, atualmente considerado precário na capital.

A decisão original que obrigava o reajuste imediato partiu da juíza Cíntia Xavier Letteriello, da 4ª Vara de Fazenda Pública. A magistrada acatou o pedido do Consórcio Guaicurus, alegando que o mês de outubro era a data-base para a correção da tarifa, considerando um déficit milionário no serviço.

Ao solicitar a suspensão da liminar, a AGEREG responsabilizou as empresas de ônibus, que compõem o consórcio, pelo atraso no cálculo da tarifa. Alegou que o consórcio não estava cumprindo as obrigações contratuais, destacando que a negociação da variação anual do salário dos motoristas só ocorreu em novembro.

O desembargador Rocha justificou sua decisão, enfatizando o risco de grave lesão caso a tutela de urgência fosse mantida. "Ante o exposto, atribuo efeito suspensivo ao recurso, sobrestando o andamento do processo até o seu julgamento, com a permanência do feito na Justiça Estadual".

A medida visa garantir uma análise mais aprofundada da situação antes de qualquer alteração nas tarifas do transporte coletivo em Campo Grande.

