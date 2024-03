Preso por matar ex da companheira 'Lobinho' quer sair da prisÃ£o em Campo Grande

Vinícius Araújo de Freitas, o "Lobinho", de 24 anos, acusado de homicídio contra Ezequiel Gomes Pereira, 27, no Bairro Jardim Presidente, em 05 de março de 2023, tenta liberdade enquanto aguarda julgamento. Ezequiel seria ex-companheiro da mulher de Vinícius.

A defesa do réu protocolou um habeas corpus no Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS), alegando que Vinícius está preso preventivamente há 368 dias, ou seja, um ano e dois dias, desde a data do ocorrido.

Segundo os advogados, Vinícius, de 24 anos, é réu primário, com bons antecedentes, residência fixa e exercia atividade profissional lícita, mesmo que informalmente na construção civil.

A defesa argumenta a inexistência de fundamentos que justifiquem a prisão e propõe a possibilidade de utilizar tornozeleira eletrônica, associada a outras medidas cautelares, em substituição à detenção.

Atualmente, Lobinho está detido na Penitenciária Estadual Masculina de Regime Fechado da Gameleira II. A defesa crítica a demora no julgamento, inicialmente marcado para 06/03/2024, mas remarcado para 8/05/2024. O pedido de liberdade ainda será analisado pelo TJMS.

