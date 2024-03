Decisão recente da Justiça definiu o destino de Ricardo França Junior (27 anos), envolvido no acidente de capotamento do Peugeot 207 em 11 de julho de 2020, que resultou na morte de sua namorada, Bárbara Wsttany Amorim Moreira, de 21 anos. Ele será julgado por homicídio culposo, ou seja, sem intenção de matar.

A sentença foi emitida pela 2ª Vara do Tribunal do Júri. Embora inicialmente tenha sido acusado de homicídio, durante o processo ficou evidente que não houve intenção de causar a morte.

Os pais da vítima também expressaram essa mesma visão durante o processo. Além disso, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul solicitou a mudança da acusação de homicídio para homicídio culposo.

Com essa decisão, Ricardo França Junior poderá aguardar o julgamento em liberdade, mas terá que comparecer ao cartório a cada três meses para atualizar seu endereço até que o julgamento final ocorra.

