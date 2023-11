Réu encara júri popular por assassinato à facadas de companheira em Campo Grande

Nesta quarta-feira (29), Hércules José Andrade Soares, réu acusado de cometer feminicídio ao matar sua companheira Claudineia Brito da Silva a facadas em Campo Grande no dia 13 de janeiro deste ano, enfrentará o julgamento do Júri Popular.

O crime ocorreu no Bairro São Francisco, quando Hércules desferiu golpes de faca no pescoço de Claudineia. Apesar dos esforços dos militares do Corpo de Bombeiros, que a socorreram por meio da Unidade de Resgate e Suporte Avançado, a vítima não resistiu e veio a óbito.

As investigações, conduzidas pela Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam), revelaram que desentendimentos eram recorrentes no relacionamento entre Hércules e Claudineia. Segundo a delegada Elaine Benicasa, em declaração à imprensa, o atrito evoluiu para agressões mútuas, porém de forma desproporcional.

Familiares da vítima acompanham atentamente o desenrolar do julgamento no plenário do Tribunal do Júri na capital. O réu responde pelo crime de feminicídio, sendo o primeiro caso registrado este ano no estado de Mato Grosso do Sul.

