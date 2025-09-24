Menu
Justiça

Réus por homicídio no Parque do Lajeado enfrentam júri popular nesta quarta-feira

Apenas um dos acusados admitiu participação; outro está foragido e um segue preso enquanto o processo avança na Justiça

24 setembro 2025 - 08h55Vinícius Santos
Vitíma Fatal - Luiz Vitor Santos Amorim - Vitíma Fatal - Luiz Vitor Santos Amorim -   (Foto: Reprodução/Redes Sociais)

É julgado nesta quarta-feira (24), na 2ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Campo Grande, Maurício da Silva Romero, de 21 anos, acusado de matar Luiz Vitor Santos Amorim a tiros no dia 17 de março de 2024, por volta das 2h, no bairro Parque do Lajeado, na Capital.

Também respondem no mesmo processo Caio Vinicius Penha Edmundo Ortiz e Lucas Penha Ortiz de Oliveira. Segundo a acusação, Caio e Lucas, agindo juntos, teriam atirado contra Luiz Vitor Santos Amorim e Vitor Luiz Batista dos Santos, causando a morte de Luiz Vitor e não atingindo Vitor Luiz por circunstâncias alheias à vontade deles.

De acordo com os autos, Maurício e Caio foram ouvidos na delegacia e em juízo. Apenas Maurício confessou participação nos fatos nas duas ocasiões. Ele declarou que disparou três tiros de revólver contra Luiz Vitor e Vitor Luiz após, segundo ele, os dois tentarem atropelá-lo com um carro.

Os crimes julgados são porte ilegal de arma de fogo, homicídio consumado e homicídio tentado. Apenas Caio está preso; Lucas permanece foragido, e Maurício responde ao processo em liberdade. O julgamento é presidido pelo juiz Aluízio Pereira dos Santos. 

