Menu
Menu Busca segunda, 30 de março de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Gov Rota Celulose Mar26 Capa
Justiça

TJ suspende norma da prefeitura que dispensava licença ambiental de bares em Campo Grande

A decisão do magistrado foi referendada de forma unânime pelo Órgão Especial do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul

30 março 2026 - 13h36Vinícius Santos
Palco - Foto: Ilustrativa / DC Studio / FreepikPalco - Foto: Ilustrativa / DC Studio / Freepik  

A pedido do Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS), o Tribunal de Justiça suspendeu uma regra que dispensava o licenciamento ambiental para estabelecimentos comerciais com música ao vivo ou mecânica em Campo Grande. A ação foi proposta pelo procurador-geral de Justiça, Romão Ávila Milhan Júnior, contra a Resolução Semadur nº 060/2022.

Na Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI), o procurador-geral de Justiça questiona a legalidade da norma municipal e argumenta que a resolução permitia que bares e restaurantes operassem sem o devido controle ambiental, baseando-se em critérios genéricos, como a não cobrança de entrada e limitações de horário.

Para o Ministério Público, a medida representava:

- Violação ao Princípio da Vedação do Retrocesso: a flexibilização das normas municipais afronta o nível mínimo de proteção estabelecido em leis federais e estaduais.

- Inconstitucionalidade formal: o município teria extrapolado sua competência ao suprimir exigências de licenciamento para atividades potencialmente poluidoras, como a poluição sonora.

- Risco à coletividade: a falta de licenciamento prévio impede a fiscalização adequada e a imposição de medidas que assegurem o bem-estar e a saúde da população.

Ao analisar o caso, o relator, desembargador Carlos Eduardo Contar, deu razão ao Ministério Público estadual. O magistrado apontou que a dispensa de licenciamento ambiental para atividades potencialmente poluidoras impõe ônus à população, que se vê submetida a agressões decorrentes do não exercício de políticas públicas ambientais e urbanísticas, além da falta de fiscalização por parte do ente municipal, o que pode perpetuar prejuízos a cada evento ou funcionamento de estabelecimento realizado sem a análise e verificação da adequação das medidas que asseguram a saúde e o bem-estar da coletividade.

O desembargador determinou que a prefeitura, adote providências para comunicar formalmente os estabelecimentos que estejam desempenhando suas atividades com fundamento na resolução, a fim de que adotem medidas para cessar imediatamente atividades potencialmente poluidoras, inclusive sonoras, até o julgamento final do presente feito.

A decisão do magistrado foi referendada de forma unânime pelo Órgão Especial do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS).

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Reportar Erro
Arauco - Niver Inocencia Abr26

Deixe seu Comentário

Leia Também

Foto: TJMS
Justiça
Calendário da Justiça Itinerante tem alteração nesta semana em razão do feriado
Viatura Força Tática da 11ª CIPM - Foto: Vinícius Santos
Polícia
Polícia Militar prende suspeito de tentativa de feminicídio em Campo Grande
Fórum de Campo Grande
Justiça
Homem que matou o padrasto em Campo Grande pega 8 anos de prisão após júri
Júri inédito em Paraíso das Águas condena homem a 21 anos de prisão
Justiça
Júri inédito em Paraíso das Águas condena homem a 21 anos de prisão
Deusa da Justiça, monumento no fórum de Campo Grande -
Cidade
Homem é julgado pelo Tribunal do Júri após matar o padrasto no bairro Santa Luzia
Alcides Jesus Peralta Bernal - Foto: Giuliano Lopes
Justiça
Processo de Alcides Bernal por homicídio fica na 1ª Vara do Tribunal do Júri da Capital
Decisão condenou o ato de injúria racial
Justiça
Tribunal rejeita 'brincadeira' e mantém condenação por injúria racial em MS
Fardamento PMMS - Foto: Jonatas Bis
Polícia
TJMS nega descondenar ex-PM e mantém pena de mais de 20 anos por tráfico de drogas
Gabriel foi atingido por vários tiros
Justiça
Por assassinato no bairro Moreninha, homem é condenado a 19 anos de prisão
Ministros Flávio Dino e Alexandre de Moraes, em sessão no STF / Foto: Rosinei Coutinho
Transparência
STF impõe limites, mas não acaba com supersalários no Judiciário e Ministério Público

Mais Lidas

Motociclista furou o sinal e colidiu com o ônibus
Polícia
Motociclista fura sinal e colide violentamente contra ônibus na Av. Júlio de Castilho
AGORA: Homem é baleado ao atacar policiais militares no Estrela Dalva
Polícia
AGORA: Homem é baleado ao atacar policiais militares no Estrela Dalva
Gabriel foi atingido por vários tiros
Justiça
Por assassinato no bairro Moreninha, homem é condenado a 19 anos de prisão
Local onde aconteceram os fatos
Polícia
Desaparecido há dias, homem é encontrado morto em residência do Nova Lima