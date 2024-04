TJMS mantém prisão de "Lobinho" por homicídio em Campo Grande

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS) negou, por unanimidade, a liberdade de Vinícius Araújo de Freitas, o "Lobinho", de 24 anos. Ele é acusado de homicídio contra Ezequiel Gomes Pereira, de 27 anos, no Bairro Jardim Presidente, em 5 de março de 2023. Ezequiel seria o ex-companheiro da mulher de Vinícius.

A defesa de Vinícius argumentou que houve excesso de prazo e apresentou um fato novo que poderia autorizar a revogação da prisão preventiva. Eles alegaram que houve um atraso no julgamento pelo Tribunal do Júri.

No entanto, o TJMS entendeu que não há provas de que o atraso tenha sido intencional ou devido a má atuação do Ministério Público Estadual ou do órgão jurisdicional. Os pedidos de adiamento foram justificados por motivos de força maior, comprovados por atestado médico.

Assim, o tribunal concluiu que não há constrangimento por excesso de prazo. Além disso, não foram encontradas razões para revogar a prisão preventiva ou substituí-la por medidas cautelares, especialmente considerando que o julgamento pelo júri está marcado para menos de um mês.

Portanto, Vinícius Araújo de Freitas, o "Lobinho", permanecerá preso até o julgamento pelo crime do qual é acusado. Atualmente, ele está detido na Penitenciária Estadual Masculina de Regime Fechado da Gameleira II.

