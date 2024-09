Tribunal nega liberdade a mulher suspeita de matar jovem em Campo Grande

Em decisão unânime, os desembargadores do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS) negaram o Habeas Corpus (HC) solicitado pela defesa de Hannah Wende Sousa Silva, de 29 anos, que está presa sob suspeita de ter assassinado Blayon Lucas Sampaio da Costa, de 22 anos. O crime ocorreu em 28 de abril de 2024, durante uma festa infantil no Bairro Estrela do Sul, em Campo Grande.

A Defensoria Pública de MS argumentou a favor da soltura de Hannah, afirmando que a prisão preventiva não era necessária, considerando que ela não possui antecedentes criminais e que a instrução criminal já havia sido encerrada. Além disso, a defesa destacou que Hannah possui um endereço fixo e é responsável pelos cuidados de seus dois filhos menores, ambos com menos de 12 anos. A Defensoria pediu a revogação da prisão preventiva, sugerindo medidas cautelares alternativas.

No entanto, a Justiça refutou os argumentos da defesa, considerando que a substituição da prisão por medidas cautelares não seria suficiente para conter os impulsos criminosos da acusada, que apresenta um elevado grau de periculosidade. A Justiça também observou que a condição de mãe não justificava a liberdade, uma vez que a guarda das crianças era exercida pela avó antes da prisão de Hannah.

Adicionalmente, foi ressaltado que o nome de Hannah figura em registros do sistema SIGO, onde constam ocorrências relacionadas a ameaças e lesões corporais, indicando um padrão de comportamento criminoso. Assim, a Justiça decidiu que Hannah Wende Sousa Silva permanecerá detida enquanto o processo judicial tramita para julgamento.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Saiba Mais Justiça Mãe de duas filhas pede liberdade após ser presa por homicídio em Campo Grande

Geral

Justiça

Geral

Geral

Geral

Geral

Cidade

Geral

Interior

Geral

Reportar Erro

Saiba Mais Justiça Mãe de duas filhas pede liberdade após ser presa por homicídio em Campo Grande

Deixe seu Comentário

Leia Também