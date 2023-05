"Tudo mentira", diz pai de Sophia sobre carta escrita pela ex na cadeia

Apesar de não ter comparecido a 3º audiência do Caso Sophia, que está sendo conduzida pela 1ª Vara do Tribunal do Júri, em Campo Grande, na tarde desta sexta-feira (26), o pai da pequena Sophia De Jesus Ocampo, morta aos 2 anos em janeiro de 2023, teria feito comentários sobre a carta escrita por Stephanie de Jesus Da Silva enquanto está encarcerada.

O companheiro de Jean Carlos Ocampo foi até o Fórum representando a família. No entanto, Igor de Andrade, não pode entrar para acompanhar a audiência, uma vez que o juiz Carlos Alberto Garcette determinou que os interrogatórios seriam feitos a portas fechadas, sem a presença de público e da imprensa.

Durante entrevista, Igor contou que o companheiro está fazendo acompanhamento psicológico e teria sido orientado a não comparecer na audiência de hoje para não atrapalhar seu tratamento. “Não é fácil ter que reviver tudo, então ele ‘está seguindo a vida’ dele, trabalho e etc. A maior prova já temos, eles mataram a Sophia. Por isso estou aqui representando a família”.

Ainda durante a conversa, Igor comentou sobre a reação de Jean ao ver a carta escrita por Stephanie de Jesus Da Silva enquanto está encarcerada.

“Jean disse que é tudo mentira, e ela ainda disse que amava a Sophia na carta. Assim como é mentira a declaração dela para o próprio Jean na carta. Tudo não passa de estratégia de advogados, pois as atitudes dela foram ao contrário do que ela escreveu nessa carta, depois de presa”, declarou.

Stephanie e o ex-companheiro Christian Campoçano Leitheim estão sendo acusados de homicídio qualificado e estupro de vulnerável, pela morte de Sophia.

Hoje, a expectativa é de concluir a fase de ouvir as testemunhas de defesa e acusação. Após isso, a próxima etapa consistirá em recolher e analisar as últimas provas sobre o caso e fazer as considerações finais. Com isso, será então definido se os réus irão a júri popular ou não.

Deixe seu Comentário

Leia Também