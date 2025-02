Arauco faz processo seletivo para preencher 59 vagas em Paranaíba

Com 59 vagas abertas, a Arauco fará na próxima quarta-feira, 5 de fevereiro, um processo seletivo para o preenchimento das oportunidades em Paranaíba - a 410 quilômetros de Campo Grande.

Com o apoio da Funtrab, a seleção acontece na Praça da República, no piso superior do shopping.

As vagas disponíveis são para as funções de líder florestal com 2 vagas, auxiliar florestal com 30 vagas e operador florestal III com 3 vagas. Além disso tem vagas para mecânico III com 3 oportunidades, mecânico II com 11 vagas, motorista II - comboio com 6 vagas, e motorista II - prancha com 4 vagas.

Além das oportunidades de emprego, a Arauco oferece pacote de benefícios aos colaboradores, que inclui plano de saúde (Unimed) e odontológico, vale-alimentação ou refeitório interno, transporte fretado ou alojamento, seguro de vida em grupo, previdência privada, acesso ao Gympass, prêmios de produtividade e assiduidade (mensal e semestral), cestas de Natal e brinquedos, além de material escolar.

Os interessados devem comparecer na data, horário e local informados para o processo seletivo, levando documentos pessoais (RG e CPF ou CNH, no caso de vagas para motoristas) e currículo atualizado.

