Menu
Menu Busca sexta, 27 de fevereiro de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Gov Dá para chegar lá - Fev25
Oportunidade

Campo Grande tem 1.338 vagas de emprego abertas pela Funsat

As oportunidades abrangem 142 empresas, com destaque para auxiliar de limpeza, telemarketing e repositor

27 fevereiro 2026 - 07h30Sarah Chaves

A Fundação Social do Trabalho (Funsat) oferece, nesta sexta-feira (27), 1.338 vagas de emprego em Campo Grande, distribuídas em 124 funções, com oportunidades anunciadas por 142 empresas.

Para concorrer, é preciso manter o cadastro atualizado na Funsat.

Entre as vagas disponíveis estão: Açougueiro (6), Ajudante de carga e descarga de mercadoria (17), Alimentador de linha de produção (40), Auxiliar de limpeza (123), Auxiliar nos serviços de alimentação (62), Oficial de manutenção (15), Operador de Telemarketing Ativo (50) e Repositor em supermercados (61).

Do total, 906 oportunidades são para perfil aberto, sem exigência de experiência. Nessa modalidade há vagas para Atendente de lojas e mercados (5), Engenheiro civil (8), Leiturista (10), Padeiro (4), Pedreiro (7), Servente de obras (4) e Vendedor interno (4).

Há ainda 92 vagas exclusivas para pessoas com deficiência: Auxiliar de confecção (80), Vigilante (10), Auxiliar de linha de produção (1) e Porteiro (1).

Para trabalho temporário, estão disponíveis Garçom (10) e Encarregado de obras (1).

A Funsat está localizada em dois endereços: na sede, situada na Rua 14 de Julho, 992, Vila Glória; e na Unidade 2, na Rua Anacá, 699, Polo Moreninhas, onde o atendimento ocorre das 7h às 13h.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também

A iniciativa é voltada a interessados a partir dos 12 anos e não exige experiência prévia
Oportunidade
Casa de Cultura abre 20 vagas para aulas gratuitas de teclado em Campo Grande
Processo seletivo abre 30 vagas para nutricionistas com salário de R$ 3,2 mil na Capital
Oportunidade
Processo seletivo abre 30 vagas para nutricionistas com salário de R$ 3,2 mil na Capital
Foto: PMCG
Oportunidade
Funsat oferta vagas para gerente de lojas, monitornde alunos e repositor de supermercados
Imagem ilustrativa
Oportunidade
Casa de Cultura abre inscrições para aulas gratuitas de saxofone na Capital
Funsat anuncia 1.341 vagas nesta quarta-feira (25)
Oportunidade
Funsat anuncia 1.341 vagas nesta quarta-feira (25)
FIES 2025
Oportunidade
Pré-selecionados têm até fim da noite para completar cadastro no Fies
O curso integra o MS Qualifica
Oportunidade
Voucher Desenvolvedor II inicia com 117 vagas para curso Técnico em MS
Funsat abre 857 vagas sem experiência nesta terça-feira (24)
Oportunidade
Funsat abre 857 vagas sem experiência nesta terça-feira (24)
Inscrições para o VER-SUS 2026 seguem abertas até 27 de fevereiro na Capital
Oportunidade
Inscrições para o VER-SUS 2026 seguem abertas até 27 de fevereiro na Capital
Foto: PMCG
Oportunidade
'Emprega CG' oferece mais de 100 vagas para jovens em Campo Grande

Mais Lidas

Homem não pagava pensão há dois anos
Polícia
Homem fica dois anos sem pagar pensão e acaba preso em Campo Grande
Famílias de MS recebem o Bolsa Família
Economia
Caixa paga parcela do Bolsa Família a beneficiários do NIS final 9 nesta quinta
Lula
Política
Lula deve vir para a COP15 Pantanal, em Campo Grande
Polícia Militar atendeu o local da ocorrência
Polícia
Sargento da Aeronáutica atira em homem ao ser acusado de conversar com mulher casada em MS