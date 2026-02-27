Campo Grande tem 1.338 vagas de emprego abertas pela Funsat

A Fundação Social do Trabalho (Funsat) oferece, nesta sexta-feira (27), 1.338 vagas de emprego em Campo Grande, distribuídas em 124 funções, com oportunidades anunciadas por 142 empresas.

Para concorrer, é preciso manter o cadastro atualizado na Funsat.

Entre as vagas disponíveis estão: Açougueiro (6), Ajudante de carga e descarga de mercadoria (17), Alimentador de linha de produção (40), Auxiliar de limpeza (123), Auxiliar nos serviços de alimentação (62), Oficial de manutenção (15), Operador de Telemarketing Ativo (50) e Repositor em supermercados (61).

Do total, 906 oportunidades são para perfil aberto, sem exigência de experiência. Nessa modalidade há vagas para Atendente de lojas e mercados (5), Engenheiro civil (8), Leiturista (10), Padeiro (4), Pedreiro (7), Servente de obras (4) e Vendedor interno (4).

Há ainda 92 vagas exclusivas para pessoas com deficiência: Auxiliar de confecção (80), Vigilante (10), Auxiliar de linha de produção (1) e Porteiro (1).

Para trabalho temporário, estão disponíveis Garçom (10) e Encarregado de obras (1).

A Funsat está localizada em dois endereços: na sede, situada na Rua 14 de Julho, 992, Vila Glória; e na Unidade 2, na Rua Anacá, 699, Polo Moreninhas, onde o atendimento ocorre das 7h às 13h.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também