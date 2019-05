CMO divulga vaga de Cabo Músico Temporário

O Comando da 9ª Região Militar está com seis vagas para o cargo de Cabo Músico (QM 00-12), a abertura de inscrições ocorre dia 3 e vai até 17 de junho. Os interessados deverão fazer um exame de comprovação de habilidade musical.

De acordo com o CMO, o processo seletivo é organizado pela Base de Administração e Apoio do Comando Militar do Oeste (CMO), localizada na avenida Duque de Caxias, 1.628, no bairro Amambai, em Campo Grande (MS).

Não há limite de idade e o interessado deve ter, no mínimo, o Ensino Fundamental. Estão previstas seis vagas destinadas a seis instrumentos específicos, definidos no Aviso de Convocação.

O cargo pretendido e o modelo de ficha de inscrição encontra-se em anexo no edital .

Os interessados passarão por diversas etapas, como prova escrita, oral, prática, inspeção de saúde e exame de aptidão física, devendo ser incorporados no dia 1º de agosto, deste ano. Todos os requisitos e fases da seleção estão disponibilizados no Aviso de Convocação.

Período de inscrição: 3 a 17 de junho de 2019

- 2ª à 5ª feira: das 8h às 11h e das 14h às 16h30

- 6ª feira: das 8h às 11h30.

Informações, por meio dos telefones (67) 3368-4117 (3º Seção), (67) 3368 4579 (Banda) e (67) 99921 1980 (Funcional Banda) e no site da 9ª Região Militar.

