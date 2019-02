Confira as vagas de emprego para cidades do interior

A Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul (Funtrab-MS) oferece, nesta semana, 456 vagas de emprego para algumas cidades do interior de Mato Grosso do Sul. Os municípios que se destacam na oferta de vagas são: Bataguassu, Eldorado, Dourados, Costa Rica e Sonora.

As funções variam com oportunidades nas áreas de vendas, produção, para a zona rural e ainda específicas para trabalhadores indígenas que serão contratados para trabalharem nas lavouras de maçã no Rio Grande do Sul.

Os interessados devem procurar a Casa do Trabalhador das respectivas cidades. As vagas podem ser conferidas clicando neste link .

As oportunidades são rotativas e podem ser preenchidas a qualquer momento.

