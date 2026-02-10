Funsat abre 1.074 vagas com oportunidades para operador de caixa, telemarketing e repositor

A Fundação Social do Trabalho (Funsat) oferta 1.074 vagas de emprego em Campo Grande nesta terça-feira (10), com atendimento presencial das 7h às 16h. As oportunidades abrangem 102 funções, com vagas para candidatos com experiência, sem experiência, pessoas com deficiência (PCD) e também temporárias.

Entre os destaques do quadro geral estão Operador de caixa (115 vagas), Auxiliar de limpeza (100), Auxiliar de confecção (80), Auxiliar de linha de produção (63), Repositor em supermercados (53), Operador de telemarketing ativo (50), Repositor de mercadorias (36), Atendente de lanchonete (31), Atendente de lojas e mercados (31) e Operador de processo de produção (30). Também há demanda para Pedreiro (20), Estoquista (21), Garçom (12), Técnico de carnes e derivados (12), Vigilante (10), Padeiro (10), Instalador-reparador de redes telefônicas e de comunicação de dados (10) e Engenheiro civil (8), entre outras funções.

Para quem não exige experiência, são 748 vagas, com maior volume para Operador de caixa (104), Auxiliar de limpeza (76), Auxiliar nos serviços de alimentação (61), Auxiliar de linha de produção (52), Repositor em supermercados (53), Repositor de mercadorias (36), Operador de telemarketing ativo (50) e Atendente de lanchonete (31).

As vagas destinadas a PCD somam 93 oportunidades, distribuídas entre Auxiliar de confecção (80), Auxiliar de limpeza (2), Auxiliar de linha de produção (1) e Vigilante (10).

Já as vagas temporárias totalizam 10 oportunidades, todas para a função de Garçom (10).

Os interessados devem procurar a Funsat na Rua 14 de Julho, nº 992, Vila Glória, para atualização cadastral e encaminhamento às entrevistas. Informações sobre intermediação de mão de obra podem ser obtidas pelo telefone (67) 4042-0585, ramal 5837.

