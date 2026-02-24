Funsat abre 857 vagas sem experiência nesta terça-feira (24)

A Fundação Social do Trabalho (Funsat) oferta 1.278 vagas em 116 funções nesta terça-feira (24), em Campo Grande.

Entre as funções com maior número de vagas estão Operador de caixa (123), Auxiliar de limpeza (99), Auxiliar de confecção (80), Auxiliar de padeiro (69), Auxiliar nos serviços de alimentação (62), Auxiliar de linha de produção (60), Operador de telemarketing ativo (50), Auxiliar operacional de logística (50), Repositor em supermercados (48) e Repositor de mercadorias (47).

Também há oportunidades para Alimentador de linha de produção (40), Auxiliar de cozinha (36), Atendente de lanchonete (32), Estoquista (32), Operador de processo de produção (30), Servente de pedreiro (24), Consultor de vendas (19), Fiscal de prevenção de perdas (15) e Oficial de manutenção (15).

Outras funções disponíveis incluem Açougueiro (6), Agente de saneamento (10), Ajudante de carga e descarga de mercadoria (15), Auxiliar administrativo (11), Auxiliar de estoque (10), Garçom (12), Gerente de loja e supermercado (10), Instalador-reparador de redes telefônicas e de comunicação de dados (10), Leiturista (10), Mecânico de máquinas pesadas – manutenção (10), Padeiro (10), Pedreiro (12), Técnico de carnes e derivados (12), Técnico de frutas e hortaliças (7), Vigilante (10), além de cargos como Engenheiro civil (8), Farmacêutico (2), Gerente comercial (1), Supervisor de vendas comercial (1) e Técnico de controle de qualidade (1).

Do total de oportunidades, 857 vagas em 60 funções não exigem experiência prévia. Os destaques são Operador de caixa (110), Auxiliar de limpeza (77), Auxiliar de padeiro (69), Auxiliar de linha de produção (59), Auxiliar nos serviços de alimentação (61), Operador de telemarketing ativo (50), Repositor – em supermercados (48) e Repositor de mercadorias (46).

Há ainda vagas sem exigência de experiência para Alimentador de linha de produção (40), Atendente de lanchonete (32), Estoquista (22), Auxiliar de cozinha (16), Garçom (10), Instalador-reparador de redes telefônicas e de comunicação de dados (10), Leiturista (10), Mecânico de máquinas pesadas, manutenção (10), Engenheiro civil (8), entre outras funções.

Para pessoas com deficiência (PCD), são ofertadas 92 vagas, distribuídas entre Auxiliar de confecção (80), Vigilante (10), Auxiliar de linha de produção (1) e Empacotador, a mão (1).

Os interessados devem comparecer presencialmente à Funsat, na Rua 14 de Julho, nº 992, Vila Glória, para atualização cadastral e encaminhamento às entrevistas. Informações sobre intermediação de mão de obra podem ser obtidas pelo telefone (67) 4042-0585, ramal 5837.

