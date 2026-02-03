Menu
Funsat anuncia vagas em 119 empresas da Capital

As oportunidades somam 1.177 postos de trabalho em diferentes áreas

03 fevereiro 2026 - 07h30Sarah Chaves
A Fundação Social do Trabalho (Funsat) anuncia, para esta terça-feira (3), a abertura de 1.177 vagas de emprego em Campo Grande. As oportunidades estão distribuídas entre 110 funções, ofertadas por 119 empresas da Capital.

As vagas contemplam diferentes níveis de escolaridade e experiência, com destaque para áreas do comércio, serviços, construção civil e indústria. Entre as funções disponíveis estão operador de caixa (140), pedreiro (22), engenheiro civil (8), padeiro (6), açougueiro (5), magarefe (5), agente de saneamento (10) e atendente de farmácia (2), além de outras ocupações.

A Funsat também concentra oportunidades para vagas de perfil aberto, voltadas a trabalhadores sem experiência comprovada, com previsão de treinamento remunerado. Há vagas únicas para ajudante de açougueiro (1), ajudante de cozinha (1), ajudante de eletricista (1), ajudante de serralheiro (1), auxiliar de lavanderia (1), caixa de supermercado (1) e fiscal de viagens (1).

Para contratações temporárias, estão disponíveis classificador de grãos (5) e garçom (10), atendendo à demanda sazonal de empresas do setor produtivo e de serviços.

O público Pessoa com Deficiência (PCD) conta com 94 vagas prioritárias, distribuídas entre auxiliar de confecção (80), vigilante (10), auxiliar de limpeza (2), auxiliar de linha de produção (1) e auxiliar administrativo (1).

O atendimento da Funsat ocorre na Rua 14 de Julho, nº 992, Vila Glória, das 7h às 16h, sem intervalo. Informações adicionais podem ser obtidas pelo telefone (67) 4042-0585, ramal 5837.

A lista completa com todas as funções disponíveis pode ser consultada no painel de vagas da Fundação.

