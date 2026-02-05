Menu
Oportunidade

Funsat disponibiliza vagas em 117 funções na Capital

As oportunidades de emprego podem ser acessadas online e interessados devem comparecer com documentos e carteira de trabalho na Fundação

05 fevereiro 2026 - 07h30Sarah Chaves
Foto: PMCGFoto: PMCG  

A Fundação Social do Trabalho (Funsat) oferta 1.251 vagas de emprego em Campo Grande nesta quinta-feira (5), com atendimento das 7h às 16h. As oportunidades abrangem 117 funções, incluindo vagas gerais, sem exigência de experiência, destinadas a pessoas com deficiência (PCD) e temporárias.

Entre os destaques do quadro geral estão Operador de caixa (185 vagas), Auxiliar de limpeza (104 vagas), Auxiliar de confecção (80 vagas), Repositor de mercadorias (68 vagas), Auxiliar de linha de produção (64 vagas) e Repositor em supermercados (53 vagas). Também há oferta expressiva para Operador de telemarketing ativo (50 vagas), Atendente de lanchonete (31 vagas), Atendente de lojas e mercados (31 vagas) e Operador de processo de produção (30 vagas).

Para quem busca o primeiro emprego ou recolocação sem experiência, são 857 vagas distribuídas em 59 funções, com destaque para Operador de caixa (129 vagas), Auxiliar de limpeza (81 vagas), Auxiliar de linha de produção (53 vagas), Repositor em supermercados (53 vagas) e Operador de telemarketing ativo (50 vagas).

O público PCD conta com 93 vagas, principalmente para Auxiliar de confecção (80 vagas) e Vigilante (10 vagas). Já as oportunidades temporárias somam 10 vagas, todas para Garçom (10 vagas).

Os interessados devem comparecer à Funsat dentro do horário de atendimento, munidos de documentos pessoais e carteira de trabalho.

