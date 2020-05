Funsat oferece 120 vagas em telemarketing nesta quarta-feira

Sarah Chaves, com informações da assessoria

A Agência de Emprego da Fundação Social do Trabalho (Funsat), oferece nesta quarta-feira (6) 124 vagas de emprego, entre elas para operador de telemarketing receptivo, ajudante de carga e descarga, comprador e auxiliar de manutenção predial.

São 120 vagas disponíveis para operador de telemarketing receptivo com salário de R$1045,00, mais benefícios. Para ocupar o cargo o candidato precisa ter concluído o ensino médio, ter informática básica e no caso de homens é preciso apresentar o documento de reservista. disponibilidade para trabalhar das 14 h às 22h20 horas, em escala 6×1, ou seja, seis dias trabalhados, uma folga semanal e um domingo no mês.

Mais duas vagas estão disponíveis para ajudante de carga e descarga com salário inicial de R$1.473,53, mais vale-transporte e benefícios, o candidato precisa ter ensino fundamental com experiência comprovada em carteira.

Uma vaga de comprador onde candidato precisa ter ensino médio completo e experiência em compras e cotações, com experiência comprovada em carteira. A empresa irá oferecer salário de R$ 2 mil, mais vale-transporte.

E a última vaga ofertada é para auxiliar de manutenção predial que exige ensino fundamental completo, também com experiência comprovada em carteira. O salário oferecido é de R$1.300,00 mais vale-transporte e benefícios.

Serviço

Os interessados podem ligar para o número: (67) 4042-0585, ou acessar o aplicativo Sine Fácil para realizar o autoencaminhamento, ou comparecer diretamente na Fundação Social do Trabalho, localizada na Rua 14 de Julho, nº 992, Vila Glória.

Devido a pandemia de coronavírus, o atendimento é das 8:30 às 13h30.

