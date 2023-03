Funsat oferece mais de mil vagas nesta quinta-feira

A 12ª semana do ano é ainda um patamar alto de vagas disponíveis no mural da Funsat (Fundação Social do Trabalho), com 1.113 chances de emprego, que não exigem a comprovação de experiência na função. Os destaques desta quinta-feira (23), são para os processos seletivos de ajudante de obras, com 400 vagas, e de auxiliar nos serviços de alimentação, com 258 vagas, ambas sem a exigência de experiência, ou as oportunidades para auxiliar nos serviços de alimentação, com 308 vagas.

O diretor-presidente da Funsat, Paulo Silva, destacou que a Fundação tem se organizado nos últimos meses para fortalecer a inclusão profissional frente ao momento que Campo Grande tem vivido, de crescimento de alguns setores como a construção civil e o comércio, em áreas de supermercados e vendas externas.

“Estamos caminhando para uma população de um milhão de habitantes, se notabilizando, cada vez mais, como um polo de desenvolvimento no Brasil. E é prioridade da Prefeitura ser uma ponte para oportunidades do nosso povo, para que o acesso ao emprego seja cada vez maior, mais inclusivo e que como trabalho as pessoas tenham qualidade de vida. Por conta desse propósito temos insistido tanto na questão da qualificação profissional”, explicou.

Um desafio assumido por empresas, ao fazer o recrutamento para treinar novos contratados e também pelo poder público, com dispositivos como a Escola Profissionalizante da Funsat, que abre regularmente turmas para qualificação profissional, sempre a partir de demandas de mercado indicadas pela Agência de Empregos do órgão e também solicitações do público.

Mais informações sobre vagas da Funsat, o telefone de contato é (67) 4042- 0585 ou sobre cursos o número para esclarecimentos é o Whatsapp da Escola de Educação Profissional, (67) 3314-3089.

A fundação está localizada na Rua 14 de Julho, 992, com atendimento de segunda à sexta-feira, das 7h às17h.

