Oportunidade

Funsat oferta 1.168 vagas de emprego nesta quarta-feira (4)

A Fundação Social do Trabalho realiza atendimento ao público das 7h às 16h

04 fevereiro 2026 - 07h30
Foto: PMCGFoto: PMCG  

A Fundação Social do Trabalho (Funsat) disponibiliza 1.168 vagas de emprego em 114 funções diferentes nesta quarta-feira (4), em Campo Grande. O atendimento ao público ocorre das 7h às 16h, na sede da fundação, com oportunidades para trabalhadores com experiência, 833 vagas sem exigência de experiência, além de 94 vagas destinadas a pessoas com deficiência (PCD) e 10 vagas temporárias.

Entre as funções com maior número de oportunidades estão operador de caixa (140), auxiliar de limpeza (99), auxiliar de confecção (80), auxiliar de linha de produção (63), repositor de mercadorias (57), repositor em supermercados (53), operador de telemarketing ativo (50) e auxiliar nos serviços de alimentação (69).

Os interessados devem comparecer à sede da Funsat portando documentos pessoais e carteira de trabalho. O atendimento ocorre na Rua 14 de Julho, 992, Vila Glória, das 7h às 16h, sem intervalo para almoço. Informações adicionais podem ser obtidas pelo telefone (67) 4042-0585, ramal 5837. 

