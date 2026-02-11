Menu
Funsat oferta vagas em 107 empresas nesta quarta-feira (11) em Campo Grande

A Fundação Social do Trabalho realiza atendimento ao público das 7h às 16h

11 fevereiro 2026 - 07h30Sarah Chaves    atualizado em 11/02/2026 às 07h31
A Fundação Social do Trabalho (Funsat) oferece, nesta quarta-feira (10), 1.049 vagas de emprego em Campo Grande, distribuídas em 102 funções, por meio do serviço de intermediação de mão de obra. As oportunidades são disponibilizadas por 107 empresas da Capital e o encaminhamento ocorre mediante agendamento de entrevista com os agentes da Fundação.

Para participar, o trabalhador deve manter o cadastro atualizado no Sine (Sistema Nacional de Emprego), sistema integrado à Funsat. Com o filtro de vagas liberado, é possível concorrer a cargos como agente de saneamento (10 vagas), alimentador de linha de produção (15), atendente de mesa (10), conferente de logística (4), auxiliar administrativo (11), fiscal de prevenção de perdas (15) e magarefe (5). Parte das seleções tem caráter de urgência, com contratação imediata.

Na modalidade de captação de mão de obra, destinada a perfis abertos e contratos temporários, são 743 anúncios, incluindo 10 vagas para garçom e 733 oportunidades que não exigem experiência. Entre as funções estão atendente de lojas e mercados (31 vagas), leiturista (10), lavador de roupas (2), pedreiro (7) e servente de pedreiro (6). É necessário indicar corretamente a área de interesse no cadastro.

Para Pessoas com Deficiência (PCD), há 93 vagas: auxiliar de confecção (80), vigilante (10), auxiliar de limpeza (2) e auxiliar de linha de produção (1). Informações detalhadas podem ser obtidas no Guichê 1 da Agência.

Serviço
Horário: 7h às 16h
Local: Funsat
Endereço: Rua 14 de Julho, 992, Vila Glória

