Oportunidade

Funsat oferta vagas para auxiliar de limpeza, farmacêutico e magarefe

O público PcD conta com exclusividade em 93 captações de mão de obras

19 fevereiro 2026 - 07h30Sarah Chaves    atualizado em 19/02/2026 às 07h36

A Fundação Social do Trabalho (Funsat) disponibiliza nesta quinta-feira (19), oportunidades para 135 empresas de Campo Grande. As ofertas na Agência de Empregos da pasta abrangem 121 profissões, totalizando 1.146 vagas para vínculos formais.

Há também dez recrutamentos para trabalho temporário previstos para o dia, voltados às funções de garçom (10 postos) e encarregado de obras (1 posto). Sem exigência de experiência para contratação, são 881 anúncios ligados a 67 atividades. A lista inclui agente de saneamento (10 postos), atendente de lanchonete (30 postos), auxiliar de cozinha (16 postos), auxiliar de padeiro (67 postos), estoquista (16 postos), leiturista (10 postos), além de 110 vagas para operador de caixa, de um total de 144 disponíveis.

No quadro geral das seleções do dia, há ainda oportunidades para assistente de vendas (2 postos), auxiliar administrativo (15 postos), auxiliar de cartório (3 postos), auxiliar de limpeza (105 postos), conferente de carga e descarga (2 postos), encarregado de supermercado (5 postos), farmacêutico (2 postos), gerente de loja de supermercado (10 postos), magarefe (5 postos) e operador de telemarketing ativo (50 postos), entre outras opções.

O público PCD (Pessoa com Deficiência), por sua vez, conta com exclusividade em 93 captações de mão de obra, distribuídas em três profissões: vigilante (10 postos), auxiliar de linha de produção (1 posto) e empacotador (1 posto). Os recrutamentos podem ser detalhados em consulta no Guichê 1 da Agência de Empregos da Fundação.

A Funsat está localizada em dois endereços: na sede, situada na Rua 14 de Julho, 992, Vila Glória; e na Unidade 2, na Rua Anacá, 699, Polo Moreninhas, onde o atendimento ocorre das 7h às 13h.

Confira:

QUANTIDADE DE VAGAS ABERTAS  
DESCRIÇÃO – 121 FUNÇÕES Total
Açougueiro 6
Agente de saneamento 10
Agente de vendas de serviços 4
Ajudante de açougueiro (comércio) 1
Ajudante de carga e descarga de mercadoria 15
Ajudante de eletricista 1
Ajudante de motorista 2
Ajudante de serralheiro 1
Alimentador de linha de produção 15
Alinhador de rodas 1
Armazenista 1
Assistente de vendas 2
Atendente de balcão 3
Atendente de lanchonete 30
Atendente de lojas 15
Atendente de lojas e mercados 5
Atendente de mesa 10
Atendente de padaria 2
Atendente do setor de frios e laticínios 7
Auxiliar administrativo 15
Auxiliar contábil 1
Auxiliar de armazenamento 11
Auxiliar de cartório 3
Auxiliar de coordenador escolar 1
Auxiliar de cozinha 22
Auxiliar de escritório 1
Auxiliar de estoque 10
Auxiliar de limpeza 105
Auxiliar de linha de produção 59
Auxiliar de manutenção predial 1
Auxiliar de padeiro 67
Auxiliar de pedreiro 2
Auxiliar de preparação de areia 1
Auxiliar nos serviços de alimentação 62
Auxiliar técnico na mecânica de máquinas 1
Babá 1
Borracheiro 1
Caixa (supermercado) 1
Camareira de hotel 2
Caseiro 2
Conferente de carga e descarga 2
Conferente mercadoria (exceto carga e descarga) 1
Consultor de vendas 18
Controlador de serviço de transporte rodoviário 1
Cozinheiro de restaurante 1
Cozinheiro geral 4
Cuidador de idosos domiciliar 1
Eletricista de instalações 1
Eletricista de manutenção eletroeletrônica 1
Embalador, a mão 6
Empacotador, a mão 11
Empregado  doméstico  nos serviços gerais 4
Empregado doméstico  faxineiro 3
Encarregado de obras 1
Encarregado de supermercado 5
Encarregado de tráfego rodoviário 1
Engenheiro civil 8
Estoquista 17
Farmacêutico 2
Fiscal de caixa 2
Fiscal de prevenção de perdas 12
Frentista 2
Garçom 12
Gerente comercial 1
Gerente de loja e supermercado 10
Governanta de hotelaria 1
Instalador-reparador de redes telefônicas e de comunicação de dados 10
Jardineiro 2
Lavador de automóveis 1
Lavador de carros 1
Lavador de roupas 2
Lavador de veículos 1
Leiturista 10
Magarefe 5
Mecânico de automóveis e caminhões 2
Mecânico de manutenção de máquinas agrícolas 4
Mecânico de máquinas pesadas (manutenção) 10
Mecânico de suspensão 1
Monitor de alunos 2
Motofretista 2
Motorista carreteiro 2
Motorista de kombi 1
Office-boy 1
Operador de caixa 144
Operador de empilhadeira 3
Operador de processo de produção 30
Operador de telemarketing ativo 50
Operador de vendas (lojas) 10
Padeiro 10
Pedreiro 19
Peixeiro (comércio varejista) 2
Perfumista 5
Polidor de automóveis 1
Polidor de veículos 1
Porteiro 1
Preparador físico 2
Projetista de móveis 1
Recepcionista atendente 2
Recepcionista bilíngüe 1
Recepcionista de hotel 1
Recepcionista, em geral 2
Repositor – em supermercados 61
Repositor de mercadorias 50
Saladeiro 1
Salgadeiro 2
Separador de material reciclável 3
Servente de limpeza 3
Servente de obras 4
Servente de pedreiro 9
Soldador 1
Supervisor de vendas comercial 1
Técnico de carnes e derivados 12
Técnico de controle de qualidade 1
Técnico de frutas e hortaliças 7
Técnico de obras civis 1
Técnico de refrigeração (instalação) 1
Técnico em manutenção de equipamentos de informática 1
Vendedor de informações comerciais 1
Vendedor interno 6
Vigilante 10
Zelador 1
Total Geral 1146
QUANTIDADE DE VAGAS SEM EXPERIÊNCIA  
DESCRIÇÃO – 67 FUNÇÕES Total
Açougueiro 4
Agente de saneamento 10
Ajudante de açougueiro (comércio) 1
Ajudante de eletricista 1
Ajudante de motorista 2
Ajudante de serralheiro 1
Alimentador de linha de produção 15
Armazenista 1
Assistente de vendas 2
Atendente de balcão 3
Atendente de lanchonete 30
Atendente de lojas 15
Atendente de lojas e mercados 5
Atendente de mesa 10
Atendente de padaria 2
Atendente do setor de frios e laticínios 7
Auxiliar administrativo 10
Auxiliar de armazenamento 7
Auxiliar de cozinha 16
Auxiliar de estoque 8
Auxiliar de limpeza 83
Auxiliar de linha de produção 58
Auxiliar de manutenção predial 1
Auxiliar de padeiro 67
Auxiliar de preparação de areia 1
Auxiliar nos serviços de alimentação 61
Caixa (supermercado) 1
Camareira de hotel 2
Conferente de carga e descarga 2
Controlador de serviço de transporte rodoviário 1
Cozinheiro geral 2
Embalador, a mão 6
Empacotador, a mão 11
Empregado  doméstico  nos serviços gerais 2
Empregado doméstico  faxineiro 1
Encarregado de supermercado 1
Engenheiro civil 8
Estoquista 16
Frentista 2
Garçom 10
Governanta de hotelaria 1
Instalador-reparador de redes telefônicas e de comunicação de dados 10
Jardineiro 1
Lavador de roupas 2
Leiturista 10
Mecânico de máquinas pesadas (manutenção) 10
Monitor de alunos 2
Motofretista 2
Motorista de kombi 1
Operador de caixa 110
Operador de processo de produção 30
Operador de telemarketing ativo 50
Operador de vendas (lojas) 10
Padeiro 4
Pedreiro 7
Peixeiro (comércio varejista) 2
Recepcionista bilíngüe 1
Recepcionista, em geral 1
Repositor – em supermercados 61
Repositor de mercadorias 49
Separador de material reciclável 3
Servente de limpeza 2
Servente de obras 4
Servente de pedreiro 9
Técnico em manutenção de equipamentos de informática 1
Vendedor interno 2
Vigilante 10
Total Geral 881
QUANTIDADE DE VAGAS PCD  
DESCRIÇÃO – 3 FUNÇÕES Total
Auxiliar de linha de produção 1
Empacotador, a mão 1
Vigilante 10
Total Geral 12
QUANTIDADE DE VAGAS TEMPORÁRIA  
DESCRIÇÃO – 2 FUNÇÕES Total
Encarregado de obras 1
Garçom 10
Total Geral 11

