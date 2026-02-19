Funsat oferta vagas para auxiliar de limpeza, farmacêutico e magarefe

A Fundação Social do Trabalho (Funsat) disponibiliza nesta quinta-feira (19), oportunidades para 135 empresas de Campo Grande. As ofertas na Agência de Empregos da pasta abrangem 121 profissões, totalizando 1.146 vagas para vínculos formais.
Há também dez recrutamentos para trabalho temporário previstos para o dia, voltados às funções de garçom (10 postos) e encarregado de obras (1 posto). Sem exigência de experiência para contratação, são 881 anúncios ligados a 67 atividades. A lista inclui agente de saneamento (10 postos), atendente de lanchonete (30 postos), auxiliar de cozinha (16 postos), auxiliar de padeiro (67 postos), estoquista (16 postos), leiturista (10 postos), além de 110 vagas para operador de caixa, de um total de 144 disponíveis.
No quadro geral das seleções do dia, há ainda oportunidades para assistente de vendas (2 postos), auxiliar administrativo (15 postos), auxiliar de cartório (3 postos), auxiliar de limpeza (105 postos), conferente de carga e descarga (2 postos), encarregado de supermercado (5 postos), farmacêutico (2 postos), gerente de loja de supermercado (10 postos), magarefe (5 postos) e operador de telemarketing ativo (50 postos), entre outras opções.
O público PCD (Pessoa com Deficiência), por sua vez, conta com exclusividade em 93 captações de mão de obra, distribuídas em três profissões: vigilante (10 postos), auxiliar de linha de produção (1 posto) e empacotador (1 posto). Os recrutamentos podem ser detalhados em consulta no Guichê 1 da Agência de Empregos da Fundação.
A Funsat está localizada em dois endereços: na sede, situada na Rua 14 de Julho, 992, Vila Glória; e na Unidade 2, na Rua Anacá, 699, Polo Moreninhas, onde o atendimento ocorre das 7h às 13h.
Confira:
|QUANTIDADE DE VAGAS ABERTAS
|DESCRIÇÃO – 121 FUNÇÕES
|Total
|Açougueiro
|6
|Agente de saneamento
|10
|Agente de vendas de serviços
|4
|Ajudante de açougueiro (comércio)
|1
|Ajudante de carga e descarga de mercadoria
|15
|Ajudante de eletricista
|1
|Ajudante de motorista
|2
|Ajudante de serralheiro
|1
|Alimentador de linha de produção
|15
|Alinhador de rodas
|1
|Armazenista
|1
|Assistente de vendas
|2
|Atendente de balcão
|3
|Atendente de lanchonete
|30
|Atendente de lojas
|15
|Atendente de lojas e mercados
|5
|Atendente de mesa
|10
|Atendente de padaria
|2
|Atendente do setor de frios e laticínios
|7
|Auxiliar administrativo
|15
|Auxiliar contábil
|1
|Auxiliar de armazenamento
|11
|Auxiliar de cartório
|3
|Auxiliar de coordenador escolar
|1
|Auxiliar de cozinha
|22
|Auxiliar de escritório
|1
|Auxiliar de estoque
|10
|Auxiliar de limpeza
|105
|Auxiliar de linha de produção
|59
|Auxiliar de manutenção predial
|1
|Auxiliar de padeiro
|67
|Auxiliar de pedreiro
|2
|Auxiliar de preparação de areia
|1
|Auxiliar nos serviços de alimentação
|62
|Auxiliar técnico na mecânica de máquinas
|1
|Babá
|1
|Borracheiro
|1
|Caixa (supermercado)
|1
|Camareira de hotel
|2
|Caseiro
|2
|Conferente de carga e descarga
|2
|Conferente mercadoria (exceto carga e descarga)
|1
|Consultor de vendas
|18
|Controlador de serviço de transporte rodoviário
|1
|Cozinheiro de restaurante
|1
|Cozinheiro geral
|4
|Cuidador de idosos domiciliar
|1
|Eletricista de instalações
|1
|Eletricista de manutenção eletroeletrônica
|1
|Embalador, a mão
|6
|Empacotador, a mão
|11
|Empregado doméstico nos serviços gerais
|4
|Empregado doméstico faxineiro
|3
|Encarregado de obras
|1
|Encarregado de supermercado
|5
|Encarregado de tráfego rodoviário
|1
|Engenheiro civil
|8
|Estoquista
|17
|Farmacêutico
|2
|Fiscal de caixa
|2
|Fiscal de prevenção de perdas
|12
|Frentista
|2
|Garçom
|12
|Gerente comercial
|1
|Gerente de loja e supermercado
|10
|Governanta de hotelaria
|1
|Instalador-reparador de redes telefônicas e de comunicação de dados
|10
|Jardineiro
|2
|Lavador de automóveis
|1
|Lavador de carros
|1
|Lavador de roupas
|2
|Lavador de veículos
|1
|Leiturista
|10
|Magarefe
|5
|Mecânico de automóveis e caminhões
|2
|Mecânico de manutenção de máquinas agrícolas
|4
|Mecânico de máquinas pesadas (manutenção)
|10
|Mecânico de suspensão
|1
|Monitor de alunos
|2
|Motofretista
|2
|Motorista carreteiro
|2
|Motorista de kombi
|1
|Office-boy
|1
|Operador de caixa
|144
|Operador de empilhadeira
|3
|Operador de processo de produção
|30
|Operador de telemarketing ativo
|50
|Operador de vendas (lojas)
|10
|Padeiro
|10
|Pedreiro
|19
|Peixeiro (comércio varejista)
|2
|Perfumista
|5
|Polidor de automóveis
|1
|Polidor de veículos
|1
|Porteiro
|1
|Preparador físico
|2
|Projetista de móveis
|1
|Recepcionista atendente
|2
|Recepcionista bilíngüe
|1
|Recepcionista de hotel
|1
|Recepcionista, em geral
|2
|Repositor – em supermercados
|61
|Repositor de mercadorias
|50
|Saladeiro
|1
|Salgadeiro
|2
|Separador de material reciclável
|3
|Servente de limpeza
|3
|Servente de obras
|4
|Servente de pedreiro
|9
|Soldador
|1
|Supervisor de vendas comercial
|1
|Técnico de carnes e derivados
|12
|Técnico de controle de qualidade
|1
|Técnico de frutas e hortaliças
|7
|Técnico de obras civis
|1
|Técnico de refrigeração (instalação)
|1
|Técnico em manutenção de equipamentos de informática
|1
|Vendedor de informações comerciais
|1
|Vendedor interno
|6
|Vigilante
|10
|Zelador
|1
|Total Geral
|1146
|QUANTIDADE DE VAGAS SEM EXPERIÊNCIA
|DESCRIÇÃO – 67 FUNÇÕES
|Total
|Açougueiro
|4
|Agente de saneamento
|10
|Ajudante de açougueiro (comércio)
|1
|Ajudante de eletricista
|1
|Ajudante de motorista
|2
|Ajudante de serralheiro
|1
|Alimentador de linha de produção
|15
|Armazenista
|1
|Assistente de vendas
|2
|Atendente de balcão
|3
|Atendente de lanchonete
|30
|Atendente de lojas
|15
|Atendente de lojas e mercados
|5
|Atendente de mesa
|10
|Atendente de padaria
|2
|Atendente do setor de frios e laticínios
|7
|Auxiliar administrativo
|10
|Auxiliar de armazenamento
|7
|Auxiliar de cozinha
|16
|Auxiliar de estoque
|8
|Auxiliar de limpeza
|83
|Auxiliar de linha de produção
|58
|Auxiliar de manutenção predial
|1
|Auxiliar de padeiro
|67
|Auxiliar de preparação de areia
|1
|Auxiliar nos serviços de alimentação
|61
|Caixa (supermercado)
|1
|Camareira de hotel
|2
|Conferente de carga e descarga
|2
|Controlador de serviço de transporte rodoviário
|1
|Cozinheiro geral
|2
|Embalador, a mão
|6
|Empacotador, a mão
|11
|Empregado doméstico nos serviços gerais
|2
|Empregado doméstico faxineiro
|1
|Encarregado de supermercado
|1
|Engenheiro civil
|8
|Estoquista
|16
|Frentista
|2
|Garçom
|10
|Governanta de hotelaria
|1
|Instalador-reparador de redes telefônicas e de comunicação de dados
|10
|Jardineiro
|1
|Lavador de roupas
|2
|Leiturista
|10
|Mecânico de máquinas pesadas (manutenção)
|10
|Monitor de alunos
|2
|Motofretista
|2
|Motorista de kombi
|1
|Operador de caixa
|110
|Operador de processo de produção
|30
|Operador de telemarketing ativo
|50
|Operador de vendas (lojas)
|10
|Padeiro
|4
|Pedreiro
|7
|Peixeiro (comércio varejista)
|2
|Recepcionista bilíngüe
|1
|Recepcionista, em geral
|1
|Repositor – em supermercados
|61
|Repositor de mercadorias
|49
|Separador de material reciclável
|3
|Servente de limpeza
|2
|Servente de obras
|4
|Servente de pedreiro
|9
|Técnico em manutenção de equipamentos de informática
|1
|Vendedor interno
|2
|Vigilante
|10
|Total Geral
|881
|QUANTIDADE DE VAGAS PCD
|DESCRIÇÃO – 3 FUNÇÕES
|Total
|Auxiliar de linha de produção
|1
|Empacotador, a mão
|1
|Vigilante
|10
|Total Geral
|12
|QUANTIDADE DE VAGAS TEMPORÁRIA
|DESCRIÇÃO – 2 FUNÇÕES
|Total
|Encarregado de obras
|1
|Garçom
|10
|Total Geral
|11