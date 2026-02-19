Funsat oferta vagas para auxiliar de limpeza, farmacêutico e magarefe

A Fundação Social do Trabalho (Funsat) disponibiliza nesta quinta-feira (19), oportunidades para 135 empresas de Campo Grande. As ofertas na Agência de Empregos da pasta abrangem 121 profissões, totalizando 1.146 vagas para vínculos formais.

Há também dez recrutamentos para trabalho temporário previstos para o dia, voltados às funções de garçom (10 postos) e encarregado de obras (1 posto). Sem exigência de experiência para contratação, são 881 anúncios ligados a 67 atividades. A lista inclui agente de saneamento (10 postos), atendente de lanchonete (30 postos), auxiliar de cozinha (16 postos), auxiliar de padeiro (67 postos), estoquista (16 postos), leiturista (10 postos), além de 110 vagas para operador de caixa, de um total de 144 disponíveis.

No quadro geral das seleções do dia, há ainda oportunidades para assistente de vendas (2 postos), auxiliar administrativo (15 postos), auxiliar de cartório (3 postos), auxiliar de limpeza (105 postos), conferente de carga e descarga (2 postos), encarregado de supermercado (5 postos), farmacêutico (2 postos), gerente de loja de supermercado (10 postos), magarefe (5 postos) e operador de telemarketing ativo (50 postos), entre outras opções.

O público PCD (Pessoa com Deficiência), por sua vez, conta com exclusividade em 93 captações de mão de obra, distribuídas em três profissões: vigilante (10 postos), auxiliar de linha de produção (1 posto) e empacotador (1 posto). Os recrutamentos podem ser detalhados em consulta no Guichê 1 da Agência de Empregos da Fundação.

A Funsat está localizada em dois endereços: na sede, situada na Rua 14 de Julho, 992, Vila Glória; e na Unidade 2, na Rua Anacá, 699, Polo Moreninhas, onde o atendimento ocorre das 7h às 13h.

Confira:

QUANTIDADE DE VAGAS ABERTAS DESCRIÇÃO – 121 FUNÇÕES Total Açougueiro 6 Agente de saneamento 10 Agente de vendas de serviços 4 Ajudante de açougueiro (comércio) 1 Ajudante de carga e descarga de mercadoria 15 Ajudante de eletricista 1 Ajudante de motorista 2 Ajudante de serralheiro 1 Alimentador de linha de produção 15 Alinhador de rodas 1 Armazenista 1 Assistente de vendas 2 Atendente de balcão 3 Atendente de lanchonete 30 Atendente de lojas 15 Atendente de lojas e mercados 5 Atendente de mesa 10 Atendente de padaria 2 Atendente do setor de frios e laticínios 7 Auxiliar administrativo 15 Auxiliar contábil 1 Auxiliar de armazenamento 11 Auxiliar de cartório 3 Auxiliar de coordenador escolar 1 Auxiliar de cozinha 22 Auxiliar de escritório 1 Auxiliar de estoque 10 Auxiliar de limpeza 105 Auxiliar de linha de produção 59 Auxiliar de manutenção predial 1 Auxiliar de padeiro 67 Auxiliar de pedreiro 2 Auxiliar de preparação de areia 1 Auxiliar nos serviços de alimentação 62 Auxiliar técnico na mecânica de máquinas 1 Babá 1 Borracheiro 1 Caixa (supermercado) 1 Camareira de hotel 2 Caseiro 2 Conferente de carga e descarga 2 Conferente mercadoria (exceto carga e descarga) 1 Consultor de vendas 18 Controlador de serviço de transporte rodoviário 1 Cozinheiro de restaurante 1 Cozinheiro geral 4 Cuidador de idosos domiciliar 1 Eletricista de instalações 1 Eletricista de manutenção eletroeletrônica 1 Embalador, a mão 6 Empacotador, a mão 11 Empregado doméstico nos serviços gerais 4 Empregado doméstico faxineiro 3 Encarregado de obras 1 Encarregado de supermercado 5 Encarregado de tráfego rodoviário 1 Engenheiro civil 8 Estoquista 17 Farmacêutico 2 Fiscal de caixa 2 Fiscal de prevenção de perdas 12 Frentista 2 Garçom 12 Gerente comercial 1 Gerente de loja e supermercado 10 Governanta de hotelaria 1 Instalador-reparador de redes telefônicas e de comunicação de dados 10 Jardineiro 2 Lavador de automóveis 1 Lavador de carros 1 Lavador de roupas 2 Lavador de veículos 1 Leiturista 10 Magarefe 5 Mecânico de automóveis e caminhões 2 Mecânico de manutenção de máquinas agrícolas 4 Mecânico de máquinas pesadas (manutenção) 10 Mecânico de suspensão 1 Monitor de alunos 2 Motofretista 2 Motorista carreteiro 2 Motorista de kombi 1 Office-boy 1 Operador de caixa 144 Operador de empilhadeira 3 Operador de processo de produção 30 Operador de telemarketing ativo 50 Operador de vendas (lojas) 10 Padeiro 10 Pedreiro 19 Peixeiro (comércio varejista) 2 Perfumista 5 Polidor de automóveis 1 Polidor de veículos 1 Porteiro 1 Preparador físico 2 Projetista de móveis 1 Recepcionista atendente 2 Recepcionista bilíngüe 1 Recepcionista de hotel 1 Recepcionista, em geral 2 Repositor – em supermercados 61 Repositor de mercadorias 50 Saladeiro 1 Salgadeiro 2 Separador de material reciclável 3 Servente de limpeza 3 Servente de obras 4 Servente de pedreiro 9 Soldador 1 Supervisor de vendas comercial 1 Técnico de carnes e derivados 12 Técnico de controle de qualidade 1 Técnico de frutas e hortaliças 7 Técnico de obras civis 1 Técnico de refrigeração (instalação) 1 Técnico em manutenção de equipamentos de informática 1 Vendedor de informações comerciais 1 Vendedor interno 6 Vigilante 10 Zelador 1 Total Geral 1146

QUANTIDADE DE VAGAS SEM EXPERIÊNCIA DESCRIÇÃO – 67 FUNÇÕES Total Açougueiro 4 Agente de saneamento 10 Ajudante de açougueiro (comércio) 1 Ajudante de eletricista 1 Ajudante de motorista 2 Ajudante de serralheiro 1 Alimentador de linha de produção 15 Armazenista 1 Assistente de vendas 2 Atendente de balcão 3 Atendente de lanchonete 30 Atendente de lojas 15 Atendente de lojas e mercados 5 Atendente de mesa 10 Atendente de padaria 2 Atendente do setor de frios e laticínios 7 Auxiliar administrativo 10 Auxiliar de armazenamento 7 Auxiliar de cozinha 16 Auxiliar de estoque 8 Auxiliar de limpeza 83 Auxiliar de linha de produção 58 Auxiliar de manutenção predial 1 Auxiliar de padeiro 67 Auxiliar de preparação de areia 1 Auxiliar nos serviços de alimentação 61 Caixa (supermercado) 1 Camareira de hotel 2 Conferente de carga e descarga 2 Controlador de serviço de transporte rodoviário 1 Cozinheiro geral 2 Embalador, a mão 6 Empacotador, a mão 11 Empregado doméstico nos serviços gerais 2 Empregado doméstico faxineiro 1 Encarregado de supermercado 1 Engenheiro civil 8 Estoquista 16 Frentista 2 Garçom 10 Governanta de hotelaria 1 Instalador-reparador de redes telefônicas e de comunicação de dados 10 Jardineiro 1 Lavador de roupas 2 Leiturista 10 Mecânico de máquinas pesadas (manutenção) 10 Monitor de alunos 2 Motofretista 2 Motorista de kombi 1 Operador de caixa 110 Operador de processo de produção 30 Operador de telemarketing ativo 50 Operador de vendas (lojas) 10 Padeiro 4 Pedreiro 7 Peixeiro (comércio varejista) 2 Recepcionista bilíngüe 1 Recepcionista, em geral 1 Repositor – em supermercados 61 Repositor de mercadorias 49 Separador de material reciclável 3 Servente de limpeza 2 Servente de obras 4 Servente de pedreiro 9 Técnico em manutenção de equipamentos de informática 1 Vendedor interno 2 Vigilante 10 Total Geral 881

QUANTIDADE DE VAGAS PCD DESCRIÇÃO – 3 FUNÇÕES Total Auxiliar de linha de produção 1 Empacotador, a mão 1 Vigilante 10 Total Geral 12

QUANTIDADE DE VAGAS TEMPORÁRIA DESCRIÇÃO – 2 FUNÇÕES Total Encarregado de obras 1 Garçom 10 Total Geral 11

