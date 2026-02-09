Menu
Funsat: Semana começa com mais de 1 mil vagas disponíveis

O atendimento ocorre na sede da Funsat, na Rua 14 de Julho, em horário comercial

09 fevereiro 2026 - 08h10Sarah Chaves

O mês de fevereiro continua com ampla oferta de empregos intermediados pela Fundação Social do Trabalho (Funsat) em Campo Grande. Nesta segunda-feira (9), estão disponíveis 1.127 vagas, distribuídas em 118 funções, resultado da parceria com empresas de diferentes setores.

Os encaminhamentos para entrevistas são destinados a candidatos com cadastro atualizado no Sine (Sistema Nacional de Emprego). Entre as funções ofertadas estão conferente de logística (4 vagas), consultor de vendas (5 vagas), encarregado de supermercado (5 vagas), engenheiro civil (8 vagas), farmacêutico (2 vagas), magarefe (5 vagas) e operador de caixa (115 vagas).

A lista também inclui vagas temporárias e de perfil aberto, que não exigem experiência anterior. Nesse grupo aparecem oportunidades para alimentador de linha de produção (15 vagas), auxiliar de cozinha (14 vagas), leiturista (10 vagas), padeiro (4 vagas), repositor de supermercados (53 vagas), vendedor interno (2 vagas) e garçom (10 vagas).

Para pessoas com deficiência (PCD), são ofertadas 93 vagas, distribuídas entre as funções de auxiliar de confecção (80 vagas), vigilante (10 vagas), auxiliar de limpeza (2 vagas) e auxiliar de linha de produção (1 vaga).

As vagas podem ser consultadas presencialmente no Guichê 1 da Agência de Empregos da Funsat, de segunda a sexta-feira, das 7h às 16h, na sede localizada na Rua 14 de Julho, nº 992, Vila Glória.

