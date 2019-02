Funsat tem vagas com salários de até R$ 3 mil

A Prefeitura de Campo Grande, por meio da Agência de Emprego da Fundação Social do Trabalho (Funsat), oferece nesta segunda-feira (25) diversas vagas, entre elas para promotor de vendas, representante comercial, costureira de máquinas industriais e azulejista.

As 10 vagas ofertadas para promotor de vendas são temporárias e exigem habilidade em vendas e atendimento ao público. O candidato irá divulgar produtos da páscoa, atender clientes, organizar e abastecer os locais de exposição do produto na loja. A vaga exige ainda ensino médio completo e disponibilidade de horário. O salário será divulgado na entrevista.

Para a vaga de representante comercial com contratação imediata, o interessado deve comparecer na Funsat até esta terça-feira (26), às 8h, com os documentos pessoais (RG, CPF, Carteira de Trabalho e comprovante de residência). A função exige do candidato ensino médio completo, conhecimento na área e CNH “B” para viagens no interior do estado. O salário oferecido é de R$ 3 mil.

A vaga de costureira de máquinas industriais também pede experiência em máquinas overloque, reta, zig zag e maquina elastiqueira. O salário é de R$ 1.119,00, mais cesta básica, vale transporte, convênio farmácia, entre outros.

Os interessados para a vaga de azulejista devem ter experiência comprovada em assentamento de pisos porcelanato e cerâmico, não exigindo escolaridade. O salário é de R$ 1.404,00.

Já para a vaga de monitor externo de alarmes é necessário ter experiência na manutenção de alarmes e monitoramento de câmeras e cercas elétricas, possuir CNH “A”, pois irá trabalhar com a moto da empresa e ensino médio completo. O salário é de R$ 1.545,00, além de vale alimentação e assistência médica.

Serviço

A Agência de Empregos da Funsat realiza os serviços de habilitação ao seguro-desemprego, Carteira de Trabalho, cursos de qualificação profissional e disponibiliza vagas exclusivas para pessoas com deficiência. Os (as) interessados (a)s devem comparecer munidos dos documentos pessoais: RG, CPF, CTPS e Comprovante de residência. A Funsat atende de 2ª a 6º feira, das 07h às 17h.

A sede da Funsat está localizada na rua 14 de Julho, 992, Vila Glória (próxima da Igreja Ortodoxa).

