Funtrab tem vaga para açougueiro, confeiteiro, churrasqueiro e outras

Priscilla Porangaba, com informações da assessoria

A Fundação do Trabalho (Funtrab) de Mato Grosso do Sul oferece nesta quarta-feira (3) 132 vagas de emprego para trabalhar em Campo Grande. Há oportunidades ainda para trabalhadores com deficiência.

As vagas são para abatedor, açougueiro, agenciador de propaganda, ajudante de serralheiro, alinhados de pneus, analista de marketing, arte-finalista, atendente funerário, auxiliar de contabilidade, auxiliar de escrituração fiscal, auxiliar de lavanderia, auxiliar de mecânico de autos, auxiliar de padeiro, auxiliar financeiro, auxiliar técnico de refrigeração, auxiliar técnico eletrônico, bordador à maquina, capataz, caseiro, churrasqueiro, confeiteiro e mecânico.

As vagas são rotativas e podem ser preenchidas a qualquer momento, sem aviso prévio. A agência de emprego fica na rua 13 de Maio, nº 2.773, no Centro e atende de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 17h30.

