Inscrição para professor de pós-graduações da UFGD encerra nesta segunda

O prazo de inscrições para o processo seletivo para a contratação de professores visitantes para Programas de Pós-Graduações da Universidade Federal da Grande Dourados (UFGD) encerra nesta segunda-feira (20).

No total, são 20 vagas, sendo 5% destinadas a candidatos com deficiência, disponíveis para cursos de mestrado e doutorado, além de formação de cadastro de reserva. As inscrições devem ser feitas pela internet no site.

Entre os requisitos, é necessário ser brasileiro ou estrangeiro com visto permanente ou temporário de trabalho, ser portador do título de doutor há dois anos, no mínimo.

