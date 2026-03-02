Menu
InscriÃ§Ãµes abertas para aulas gratuitas de teclado em Campo Grande

Iniciativa da FundaÃ§Ã£o Municipal de Cultura oferece vagas para interessados a partir de 12 anos, com inÃ­cio das aulas em 10 de marÃ§o

02 marÃ§o 2026 - 15h10Taynara Menezes

A Fundação Municipal de Cultura, está com inscrições abertas para aulas gratuitas de teclado na Capital. A iniciativa é destinada a interessados a partir de 12 anos e as aulas terão início no dia 10 de março.

O curso acontecerá às terças-feiras, nos horários das 14h e 15h. Ao todo, serão oferecidas duas turmas, com 10 vagas cada. A grade programática contempla desde fundamentos básicos do instrumento até leitura de partituras e cifras, formação de acordes, escalas, ritmos e exercícios de coordenação motora.

A proposta é proporcionar aos participantes o desenvolvimento técnico e a ampliação da percepção musical. A iniciativa busca garantir ensino acessível e de qualidade, em ambiente estruturado e com acompanhamento de professor, oportunizando a adolescentes e adultos o início ou o aprimoramento na prática musical.

Inscrições

Os interessados devem entrar em contato pelo telefone (67) 2020-4310 para consultar a disponibilidade de vagas e efetivar a inscrição.

Devido ao número limitado de vagas, a recomendação é que o contato seja feito com antecedência junto à Casa de Cultura.

