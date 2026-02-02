Inscrições para estagiários e residentes do MPMS são prorrogadas; bolsa chega a R$ 2 mil

Estão prorrogadas as inscrições para o III Processo Seletivo de Estagiários e Residentes do Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS). Os auxílios oferecidos variam de R$ 782,73 a R$ 2.178,00.

A decisão foi oficializada por meio do Edital nº 4/2026-IIIPSER-MPMS, publicado no Diário Oficial do MPMS nesta segunda-feira (2/2), e ajusta o cronograma geral do certame.

Com a alteração, as inscrições ficam abertas até 23h59 do dia 23 de março de 2026, exclusivamente pelo site da Fundação de Apoio à Pesquisa, ao Ensino e à Cultura (Fapec): https://concurso.fapec.org/. O pagamento da taxa poderá ser efetuado até 24 de março de 2026, respeitando o horário bancário.

Conforme o edital, candidatos que tiveram pedidos de isenção indeferidos e desejarem permanecer no processo devem realizar o pagamento dentro deste novo prazo.

A prova escrita — composta por questões objetivas e discursivas — também teve sua data alterada e será aplicada em 12 de abril de 2026, em mais de 50 municípios sul-mato-grossenses, incluindo Campo Grande, Dourados, Corumbá, Três Lagoas, Ponta Porã e Naviraí.

Os locais e horários da prova serão divulgados posteriormente nos portais do MPMS e da Fapec, além do Diário Oficial do MPMS.

O cronograma atualizado traz novas datas para etapas como recursos, divulgação de gabaritos, homologação de inscrições e procedimentos da banca de heteroidentificação, que ocorrerão entre abril e maio. O resultado final do processo seletivo está previsto para 29 de maio.

A Comissão do Processo Seletivo ressalta que as demais regras permanecem válidas conforme o Edital nº 1/2025-IIIPSER-MPMS, e que situações não previstas serão analisadas pela Comissão.

