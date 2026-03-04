A Agência de Empregos da Fundação Social do Trabalho (Funsat) oferece, nesta quarta-feira (4), 1.143 vagas de trabalho em 120 profissões, anunciadas por 123 empresas de Campo Grande.

Entre as oportunidades disponíveis no painel geral estão funções como Ajudante de serralheiro (1), Alinhador de rodas (1), Analista de negócios (1), Auxiliar contábil (1), Auxiliar judiciário (1), Cuidador de idosos domiciliar (1), Eletricista de instalações (1), Gerente de vendas (1) e Mecânico de suspensão (1).

Para quem busca o primeiro emprego ou recolocação profissional, 739 vagas não exigem experiência, distribuídas em diversas funções, entre elas Alimentador de linha de produção (25), Atendente de lanchonete (32), Auxiliar de limpeza (100), Auxiliar de padeiro (69), Auxiliar nos serviços de alimentação (60), Operador de caixa (94) e Servente de pedreiro (9).

Também há 82 vagas exclusivas para pessoas com deficiência (PCD), nas funções de Auxiliar de confecção (80), Auxiliar de linha de produção (1) e Porteiro (1).

Seleção com o Grupo Pereira

A Funsat realiza ainda uma seleção presencial com o Grupo Pereira, que oferece 50 vagas imediatas para Auxiliar de higienização, Operador de caixa, Auxiliar de perecíveis, Repositor, Empacotador e Auxiliar de check-out. As entrevistas acontecem das 13h às 16h, no piso térreo da unidade central.

Para mais informações, visite a Funsat, das 7h as 17h, na Rua 14 de Julho, 992, na Vila Glória. O telefone para contato com a Agência de Intermediação da pasta é no (67) 4042-0585/Ramal 5800.

