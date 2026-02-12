Menu
Menu Busca quinta, 12 de fevereiro de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Oportunidade

Mais de mil vagas estão abertas na Funsat nesta quinta-feira (12)

As empresas ofertam postos com e sem exigência de experiência, além de oportunidades para PcD

12 fevereiro 2026 - 07h30Sarah Chaves

A Fundação Social do Trabalho (Funsat) oferta, nesta quinta-feira (12), 1.115 vagas de emprego em Campo Grande. As oportunidades contemplam 116 ocupações diferentes e foram disponibilizadas por 128 empresas com cadastro ativo na Agência de Empregos da instituição.

Para participar dos processos seletivos, é necessário estar com o cadastro atualizado no sistema. A atualização é feita presencialmente e leva poucos minutos. O atendimento começa às 7h no Polo Moreninhas, na Rua Anacá, 699, e também na unidade central, localizada na Rua 14 de Julho, 992, na Vila Glória.

Entre as funções com maior número de vagas estão Operador de caixa (115 vagas, sendo 104 sem exigência de experiência), Repositor de supermercados (53), Operador de telemarketing ativo (50), Auxiliar de cozinha (22 vagas, sendo 14 sem experiência), Estoquista (16 vagas, sendo 10 sem experiência), Servente de pedreiro (9) e Vendedor interno (7 vagas, sendo 2 sem experiência).

Também há 10 vagas para Garçom, com contrato de até 180 dias e registro em Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS).

Para Pessoas com Deficiência (PcD), são ofertadas 94 vagas distribuídas entre Auxiliar de confecção (80), Vigilante (10), Auxiliar de limpeza (2), Auxiliar de linha de produção (1) e Empacotador à mão (1).

O atendimento ocorre das 7h às 16h, na sede da Funsat, na Rua 14 de Julho, 992, Vila Glória. É necessário apresentar documentos pessoais e currículo atualizado. Informações pelo telefone (67) 4042-0585 – ramal 5837, redes sociais @funsat.cg ou no site da Prefeitura de Campo Grande.

Reportar Erro
UNIMED

Deixe seu Comentário

Leia Também

Foto: PMCG
Oportunidade
Funsat oferta vagas em 107 empresas nesta quarta-feira (11) em Campo Grande
Funsat abre 1.074 vagas com oportunidades para operador de caixa, telemarketing e repositor
Oportunidade
Funsat abre 1.074 vagas com oportunidades para operador de caixa, telemarketing e repositor
Funsat: Semana começa com mais de 1 mil vagas disponíveis
Oportunidade
Funsat: Semana começa com mais de 1 mil vagas disponíveis
Sextou! Funsat oferece 1.104 vagas de emprego em Campo Grande
Oportunidade
Sextou! Funsat oferece 1.104 vagas de emprego em Campo Grande
Foto: PMCG
Oportunidade
Funsat disponibiliza vagas em 117 funções na Capital
Foto: PMCG
Oportunidade
Funsat oferta 1.168 vagas de emprego nesta quarta-feira (4)
Foto: PMCG
Oportunidade
Funsat anuncia vagas em 119 empresas da Capital
Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul -
Oportunidade
Inscrições para estagiários e residentes do MPMS são prorrogadas; bolsa chega a R$ 2 mil
Foto: PMCG
Oportunidade
Funsat abre fevereiro com mais de 1,2 mil vagas de emprego
Hospital oferece oportunidades em 60 especialidades
Oportunidade
Inscrições de concurso para médicos no HU-UFGD é prorrogado até dia 5 de fevereiro

Mais Lidas

Reprodução /
Polícia
VÍDEO: Guarda municipal flagrado agredindo suspeito em Campo Grande é demitido
Fachada UPA
Justiça
Adriane apela ao TJ para cobrar IPTU mais caro e fala em risco de desabastecimento na saúde
Polícia Civil - Delegacia de Glória de Dourados
Polícia
Após descobrir que era amante, mulher sofre ameaça de vereador em Glória de Dourados
Veja como votaram os vereadores sobre o veto à taxa do lixo
Política
Veja como votaram os vereadores sobre o veto à taxa do lixo