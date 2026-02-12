Mais de mil vagas estão abertas na Funsat nesta quinta-feira (12)

A Fundação Social do Trabalho (Funsat) oferta, nesta quinta-feira (12), 1.115 vagas de emprego em Campo Grande. As oportunidades contemplam 116 ocupações diferentes e foram disponibilizadas por 128 empresas com cadastro ativo na Agência de Empregos da instituição.

Para participar dos processos seletivos, é necessário estar com o cadastro atualizado no sistema. A atualização é feita presencialmente e leva poucos minutos. O atendimento começa às 7h no Polo Moreninhas, na Rua Anacá, 699, e também na unidade central, localizada na Rua 14 de Julho, 992, na Vila Glória.

Entre as funções com maior número de vagas estão Operador de caixa (115 vagas, sendo 104 sem exigência de experiência), Repositor de supermercados (53), Operador de telemarketing ativo (50), Auxiliar de cozinha (22 vagas, sendo 14 sem experiência), Estoquista (16 vagas, sendo 10 sem experiência), Servente de pedreiro (9) e Vendedor interno (7 vagas, sendo 2 sem experiência).

Também há 10 vagas para Garçom, com contrato de até 180 dias e registro em Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS).

Para Pessoas com Deficiência (PcD), são ofertadas 94 vagas distribuídas entre Auxiliar de confecção (80), Vigilante (10), Auxiliar de limpeza (2), Auxiliar de linha de produção (1) e Empacotador à mão (1).

O atendimento ocorre das 7h às 16h, na sede da Funsat, na Rua 14 de Julho, 992, Vila Glória. É necessário apresentar documentos pessoais e currículo atualizado. Informações pelo telefone (67) 4042-0585 – ramal 5837, redes sociais @funsat.cg ou no site da Prefeitura de Campo Grande.

