Outubro começa com mais de 1.200 vagas de emprego disponíveis na Funsat

O mês de outubro inicia na Fundação Social do Trabalho (Funsat) nesta quarta-feira (1º), com 1.277 vagas de emprego em diversas áreas e níveis de experiência. Com 186 empresas participantes e 150 profissões diferentes.

O trabalhador deve ter o cadastro atualizado na Funsat para se candidatar às ofertas disponíveis. O órgão atua como Agência de Intermediação do Sistema Nacional de Emprego (Sine) e oferece, além da intermediação de vagas, serviços como orientação sobre a Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) e o Seguro-Desemprego.

As ofertas abrangem diversos setores, desde a construção civil até o comércio e serviços. Algumas das vagas em destaque são: ajudante de churrasqueiro (2 vagas), atendente de padaria (3 vagas), chef de cozinha (1 vaga), confeiteiro (4 vagas), encanador (2 vagas), esteticista (6 vagas), mecânico de automóvel (2 vagas), operador de caixa (111 vagas), pintor de obras (2 vagas) e servente de obras (24 vagas).

Para quem está buscando o primeiro emprego ou deseja uma mudança de área, a Funsat também oferece 877 vagas que não exigem experiência prévia em 69 funções diferentes, como: ajudante de motorista (2 vagas), auxiliar de cozinha (18 vagas), conferente de logística (1 vaga), oficial de manutenção predial (2 vagas) e repositor de mercadorias (53 vagas).

Nesta semana, são 99 vagas exclusivas para pessoas com deficiência (PCD), distribuídas em 12 funções, como: auxiliar de confecção (40 vagas), auxiliar de limpeza (28 vagas), auxiliar de linha de produção (7 vagas), carregador de caminhão (5 vagas), auxiliar administrativo (5 vagas), atendente de lojas (4 vagas), jardineiro (2 vagas), operador de empilhadeira (2 vagas), porteiro (1 vaga) e supervisor de logística (1 vaga).

Os interessados podem se cadastrar ou atualizar seus dados diretamente na sede da Funsat, que atende de segunda a sexta-feira, das 7h às 17h. Também é possível obter mais informações pelo telefone (67) 4042-0585, ramais 5800 a 5841. A agência fica no piso térreo do prédio localizado na Rua 14 de Julho, 992, na Vila Glória.

