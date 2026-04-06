Funtrab oferece mais de 3 mil vagas de emprego em MS nesta segunda-feira

A Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul (Funtrab) oferece 3.133 vagas de emprego nesta segunda-feira (6), distribuídas em 36 municípios do Estado, com oportunidades em diferentes áreas e níveis de escolaridade.

Entre as cidades com maior número de vagas, Chapadão do Sul lidera com 402 oportunidades, seguida por Inocência (349) e Campo Grande (307). Também aparecem com destaque Sidrolândia (232), Dourados (209) e Iguatemi (205).

De acordo com o painel da Funtrab, as funções com maior oferta são Auxiliar de linha de produção (244), Trabalhador da cultura de maçã (216), Ajudante de obras (163) e Motorista de ônibus rodoviário (142). Também há vagas para Operador de processo de produção (125), Pedreiro (109), Auxiliar administrativo (102) e Motorista de caminhão (79).

Outras oportunidades incluem Auxiliar de limpeza (71), Servente de obras (63), Operador de caixa (57) e Trabalhador agrícola polivalente (52), além de cargos como Costureiro na confecção em série (45), Auxiliar de cozinha (40) e Carpinteiro (28).

Os interessados devem procurar a Casa do Trabalhador mais próxima, levando documentos pessoais. As vagas são rotativas e podem ser preenchidas a qualquer momento, sem aviso prévio.

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