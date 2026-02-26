Menu
Processo seletivo abre 30 vagas para nutricionistas com salário de R$ 3,2 mil na Capital

Inscrições gratuitas seguem até 3 de março e seleção será por análise de títulos

26 fevereiro 2026 - 14h39Taynara Menezes

A Prefeitura Municipal de Campo Grande publicou edital de Processo Seletivo Simplificado com 30 vagas temporárias para nutricionistas, com salário bruto de R$ 3.200 e carga horária de 40 horas semanais. As inscrições são gratuitas e seguem até 3 de março.

Interessados devem se inscrever exclusivamente pela internet entre 27 de fevereiro e 3 de março de 2026. A seleção será realizada por avaliação de títulos, com pontuação máxima de 100 pontos.

O contrato terá duração inicial de até 12 meses, podendo ser prorrogado. Há reserva de 5% das vagas para PcD, 10% para candidatos negros e 5% para indígenas.

Atuação nas escolas e foco na qualidade nutricional

Entre as atribuições do cargo estão o planejamento do cardápio escolar, supervisão da manipulação e armazenamento de alimentos, avaliação nutricional dos alunos, elaboração de fichas técnicas, implantação de Manual de Boas Práticas (MBP) e Procedimentos Operacionais Padronizados (POPs), além do cumprimento das normas do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE).

Os profissionais também deverão atuar em ações de educação nutricional e participar de reuniões com equipes escolares e responsáveis pelos estudantes.

Resultado e convocação

O resultado preliminar será publicado no Diogrande, com possibilidade de interposição de recurso no prazo de dois dias úteis. A homologação final e a classificação geral também serão divulgadas exclusivamente pelo Diário Oficial.

O processo seletivo terá validade de dois anos, podendo ser prorrogado por igual período, a critério da Administração Municipal.

A Prefeitura reforça que a aprovação no certame gera expectativa de direito à contratação, que dependerá da necessidade administrativa e da conveniência do serviço público.

