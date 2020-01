Sanesul abre seleção com salários de até R$ 3.189,38

A Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul (Sanesul) está ofertando 40 vagas de trabalho para diversos profissionais em seu processo seletivo simplificado, publicado na manhã desta quarta-feira (8) Diário Oficial do estado (DOE).

A oportunidade é para trabalhadores de ensino fundamental e médio e a seleção será feita em quatro etapas: inscrição; análise da inscrição e documentos requisitados; avaliação curricular; e entrevista pessoal/prova prática.

Os selecionados terão uma jornada de trabalho de 200 horas mensais no turno fixo ou 180 horas para turno de revezamento.

As vagas disponibilizadas pela Sanesul são: Agente operacional (6 vagas), encanador (9), operador de equipamento automotivo (2), assistente administrativo (1), assistente comercial (7), assistente técnico operacional (3), desenhista projetista (2), eletromecânico/eletricista industrial (1), laboratorista (4), técnico da construção civil (1), técnico em saneamento (3) e técnico em segurança do trabalho (1).

Os salários vão de R$ 1.455,09 para agente operacional e encanador a R$ 3.189,38 para técnicos em construção civil, saneamento e segurança do trabalho.

As incrições podem ser feitas para vagas em Campo Grande e para cidade do interior do Estado através do site (www.sanesul.ms.gov.br). O candidato interessado deve imprimir o documento, preencher e encaminhar via sedex para a Gerência de Desenvolvimento de Pessoas (Gedep) da Sanesul, localizada na Rua Dr. Zerbini, 421, Chácara Cachoeira, em Campo Grande. Não há outra forma de se inscrever no processo seletivo simplificado. O período para o encaminhamento dos documentos é de 15 a 17 de janeiro de 2020.

Junto à ficha de inscrição devem ser encaminhados o comprovante de escolaridade, o certificado de conclusão de curso de capacitação exigisdos pela empresa dependendo da vaga pretendida, a cópia da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e a cópia do registro no conselho de classe ou registro profissional.

Mais detalhes sobre o ser conferidos no DOE-MS de hoje, a partir da página 37.

