Menu
Menu Busca quinta, 12 de março de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Oportunidade

Seminário em Campo Grande vai debater litigância abusiva no Poder Judiciário

O evento acontece no dia 26 de março, no auditório da Ordem dos Advogados do Brasil Seccional Mato Grosso do Sul

12 março 2026 - 10h23Vinícius Santos com informações do TJMS

Acadêmicos, advogados e magistrados poderão participar do seminário “Litigância Abusiva no Poder Judiciário”, que será realizado no dia 26 de março, das 8h30 às 12h30, no auditório da Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Mato Grosso do Sul, localizado na Avenida Mato Grosso, nº 4.700, em Campo Grande.

A iniciativa é promovida pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, por meio de sua Escola Judicial (Ejud-MS), em parceria com a Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Mato Grosso do Sul, por intermédio da Escola Superior de Advocacia (ESA/MS).

O seminário tem como objetivo promover reflexões qualificadas sobre os desafios contemporâneos relacionados à litigância abusiva no âmbito do Poder Judiciário, bem como discutir seus impactos na efetividade da prestação jurisdicional. A proposta também inclui o debate de estratégias institucionais capazes de fortalecer a racionalidade e a eficiência do sistema de justiça, além de reafirmar o compromisso com o acesso à justiça.

A programação será composta por três painéis temáticos. O primeiro abordará o tema “Acesso à Justiça e Litigiosidade”, com palestra do conselheiro do Conselho Nacional de Justiça, Marcello Terto e Silva.

Na sequência, o painel “Litigância Abusiva no Poder Judiciário” será conduzido pelo pesquisador da Associação Brasileira de Jurimetria, Fernando Poliano Tarouco Corrêa Filho, trazendo análise baseada em dados e diagnósticos empíricos da litigiosidade.

O terceiro discutirá “Dois pesos, duas medidas: o desequilíbrio na política de tratamento dos litígios de consumo e o silêncio sobre a conduta processual dos grandes litigantes”, com exposição do advogado especialista em direito do consumidor Vitor Vilela Guglinski.

Magistrados, servidores, advogados, estudantes e demais interessados podem se inscrever por meio do endereço eletrônico.

A participação é uma oportunidade para aprofundar o debate sobre práticas processuais e contribuir para o aprimoramento das respostas institucionais diante de demandas judiciais abusivas, tema que tem ganhado relevância no cenário jurídico contemporâneo.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

 

Reportar Erro
Unimed Seu Sim Muda Tudo - Mar26

Deixe seu Comentário

Leia Também

Foto: PMCG
Oportunidade
Funsat oferta oportunidades em 118 funções nesta quinta-feira
Funsat oferece 1.260 vagas de emprego em Campo Grande nesta quarta-feira (11)
Oportunidade
Funsat oferece 1.260 vagas de emprego em Campo Grande nesta quarta-feira (11)
Campo Grande abre processo seletivo para 2 mil assistentes de educação
Oportunidade
Campo Grande abre processo seletivo para 2 mil assistentes de educação
Funsat oferece 1,2 mil vagas de emprego nesta terça-feira em Campo Grande
Oportunidade
Funsat oferece 1,2 mil vagas de emprego nesta terça-feira em Campo Grande
Foto: Bruno Rezende
Oportunidade
Funtrab oferece mais de 3 mil vagas de emprego em MS nesta segunda
Foto: TRE-MS
Oportunidade
TRE-MS abre processo seletivo para estagiários com bolsa de R$ 605
Funsat abre oportunidades em áreas como limpeza, vendas e logística
Oportunidade
Funsat abre oportunidades em áreas como limpeza, vendas e logística
Candidatos durante a primeira edição do CNU
Oportunidade
Aprovados na primeira edição do CNU podem ser chamados até 2027
Estágios estão sendo ofertados em vários municípios
Oportunidade
Estudantes podem concorrer a 98 vagas de estágio ofertadas pelo IEL-MS
Confira a lista com as mais de 1,3 mil vagas ofertadas pela Funsat nesta quinta (5)
Oportunidade
Confira a lista com as mais de 1,3 mil vagas ofertadas pela Funsat nesta quinta (5)

Mais Lidas

Fardamento PMMS - Foto: Jonatas Bis
Justiça
Justiça condena soldado da PMMS por vídeo em rede social com piada gravada em oficina
Carro e moto também foram apreendidos Foto: Divulgação
Polícia
Força Tática desmantela esquema de 'disk drogas' em Campo Grande e prende três
Mulher é morta por elefante após provocar animal na Namíbia
Internacional
Mulher é morta por elefante após provocar animal na Namíbia
Drogas eram arremessadas para dentro do presídio
Polícia
Facção usava propina para arremessar drogas e celulares em presídio de Campo Grande