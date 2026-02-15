Senai mantém abertas inscrições para programa com 2 mil vagas e auxílio de R$ 300 em MS

As inscrições para o programa Jovens do Amanhã continuam abertas em Mato Grosso do Sul. O Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai) oferece 2 mil vagas em cursos técnicos para jovens de 14 a 22 anos, com auxílio educacional mensal de R$ 300.

Os cursos serão ofertados nas unidades do Senai em Campo Grande, Corumbá, Rio Verde, Sonora, Três Lagoas, Aparecida do Taboado, Dourados, Naviraí, Nova Andradina e Maracaju. Há vagas para os cursos técnicos de Açúcar e Álcool, Administração, Agroindústria, Eletromecânica, Logística, Planejamento e Controle da Produção e Segurança do Trabalho.

O edital com as regras de seleção está disponível no site do Senai. As inscrições seguem até o dia 18 de fevereiro. O resultado está previsto para 20 de fevereiro, e o período de matrícula ocorrerá entre 20 e 27 de fevereiro de 2026.

As oportunidades são destinadas a estudantes matriculados e frequentes no ensino médio ou que já tenham concluído essa etapa. Para pessoas com deficiência, não há limite de idade. Os candidatos não podem ter vínculo empregatício ativo como jovem aprendiz registrado em carteira de trabalho.

O auxílio de R$ 300 será pago aos participantes que, durante o período do curso, não estiverem contratados como jovem aprendiz em empresas parceiras da instituição.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também