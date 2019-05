Senai oferta vagas para pessoas com deficiência

O Serviço Nacional de Aprendizagem (Senai-MS) oferece 13 vagas de empregos para Pessoas com Deficiência (PCD), destinados aos municípios de Rio Verde de Mato Grosso, Campo Grande, Dourados, Naviraí, Maracaju, Três Lagoas e Corumbá.

Interessados devem enviar o currículo até dia dez deste mês para o e-mail [email protected] e especificar no assunto “Vaga PCD”.

Ao todo, sete vagas são destinadas para Campo Grande e as outras seis distribuídas pelas demais cidades. A vaga correspondente é para atuar na área de assistente administrativo, registrados com CLT e benefícios. Os colaboradores cumprirão expediente de oito horas, de segunda a sexta-feira e o salário será R$ 1.029,00.

Mais informações sobre as vagas podem ser consultadas por e-mail ou no site da Federação das Indústrias de Mato Grosso do Sul (Fiems) .

