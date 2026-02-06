Sextou! Funsat oferece 1.104 vagas de emprego em Campo Grande

A Fundação Social do Trabalho (Funsat) disponibiliza 1.104 vagas de emprego nesta sexta-feira (6), em Campo Grande, distribuídas em 114 funções. O atendimento ao público ocorre das 7h às 16h, na sede da fundação.

Entre as oportunidades, há destaque para operador de caixa (115 vagas), auxiliar de confecção (80), auxiliar de limpeza (80), auxiliar nos serviços de alimentação (69), auxiliar de linha de produção (63), repositor em supermercados (53) e operador de telemarketing ativo (50). Também há vagas para áreas técnicas e especializadas, como engenheiro civil (8), farmacêutico (2), técnico de carnes e derivados (12), técnico de frutas e hortaliças (7) e mecânico de máquinas pesadas (10).

Do total ofertado, 781 vagas não exigem experiência prévia, abrangendo 57 funções. As maiores quantidades estão concentradas em operador de caixa (104), auxiliar de limpeza (76), auxiliar nos serviços de alimentação (66), auxiliar de linha de produção (52), repositor em supermercados (53) e operador de telemarketing ativo (50).

A Funsat também disponibiliza 93 vagas destinadas a pessoas com deficiência (PCD), distribuídas entre auxiliar de confecção (80 vagas), auxiliar de limpeza (2), auxiliar de linha de produção (1) e vigilante (10).

Há ainda 10 vagas temporárias, todas para a função de garçom.

Para mais informações, visite a Funsat, das 7h as 17h, na Rua 14 de Julho, 992, na Vila Glória. O telefone para contato com a Agência de Intermediação da pasta é no (67) 4042-0585/Ramal 5800.

