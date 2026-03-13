Menu
Oportunidade

Sextou! Funsat oferece 1.200 vagas de emprego em Campo Grande

A agÃªncia funciona das 7h Ã s 16h e reÃºne oportunidades em 118 funÃ§Ãµes diferentes

13 marÃ§o 2026 - 07h30Sarah Chaves

A Fundação Social do Trabalho (Funsat) disponibiliza 1.200 vagas de emprego nesta sexta-feira (13), em Campo Grande. As oportunidades abrangem 118 funções e o atendimento ao público ocorre das 7h às 16h, na sede da agência.

Entre as funções com maior número de vagas estão operador de caixa (153), auxiliar de limpeza (109), auxiliar nos serviços de alimentação (96), auxiliar de confecção (80), repositor em supermercados (53), auxiliar operacional de logística (50) e atendente de lojas e mercados (47).

Também há oportunidades para alimentador de linha de produção (35), operador de processo de produção (30), ajudante de carga e descarga de mercadoria (29), repositor de mercadorias (29), operador de telemarketing ativo (25), auxiliar de cozinha (24) e servente de pedreiro (24).

No setor da construção civil aparecem vagas para pedreiro (21), engenheiro civil (8) e servente de pedreiro (24). Já na área de atendimento e comércio há vagas para consultor de vendas (18), padeiro (15), atendente de lanchonete (15), oficial de manutenção (15), garçom (12) e técnico de carnes e derivados (12).

Das oportunidades disponíveis, 741 vagas não exigem experiência profissional. Entre elas estão cargos como operador de caixa (117), auxiliar de limpeza (87), auxiliar nos serviços de alimentação (95), repositor em supermercados (53), atendente de lojas e mercados (47), alimentador de linha de produção (35) e operador de telemarketing ativo (25).

Para pessoas com deficiência (PcD) são 88 vagas, distribuídas entre auxiliar de confecção (80), repositor de mercadorias (5), auxiliar de limpeza (1), auxiliar de linha de produção (1) e porteiro (1).

Também há 10 vagas temporárias, todas para garçom.

Os interessados devem procurar a Funsat, levando documentos pessoais e carteira de trabalho, para cadastro e encaminhamento às entrevistas. A agência fica na Rua 14 de Julho, 992, Vila Glória.

