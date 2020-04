Empresa de serviços financeiros abre vagas em Campo Grande

Sarah Chaves, com informações da assessoria

A Stone, fintech de serviços financeiros publicou nesta quarta-feira a abertura de vagas de emprego em Campo Grande

As vagas representam uma ótima notícia para profissionais que estejam em busca de recolocação durante a crise provocada pela pandemia do novo coronavírus. Para se candidatar, é só acessar http://bit.ly/StoneVagas.

A Stone oferece vagas para consultor comercial externos, com benefícios, de vale alimentaçãp/refeição, vale transporte, plano de saúde, seguro de vida e auxílio creche

Não há data limite para realizar a inscrição no site, e as vagas para o time comercial contam com salário a partir de R$ 3.254,00 (fixo + variável), relacionado ao cumprimento de metas.





