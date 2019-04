Três são presos transportando 50 mil cigarros

Três homens foram presos por transportar cerca de 50 mil cigarros contrabandeados, na noite desta quarta-feira (10), no KM 352 da BR-262, em Campo Grande. A carga seria entregue em São Paulo.

Os responsáveis pelo contrabando seguiam veículos diferentes, um levava a carga em um caminhão M. BENZ/ATEGO e os outros dois em um Ford Focus, ambos com placas de cidades do interior de São Paulo.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) fez a abordagem de rotina no primeiro carro, onde o motorista demonstrou nervoso com a situação. Os agentes revistaram o carro e encontraram a carga, que continha cerca de 50 mil cigarros contrabandeados.

O homem confessou que levaria a carga para São Paulo e que também estava seguindo viagem com mais duas pessoas, que estavam no carro um pouco a frente. Ele receberia o valor de quatro mil pelo transporte.

Em abordagem no segundo carro, os outros integrantes se mostraram nervosos e o veículo foi revistado pela PRF. Foi encontrado um rádio comunicador, momento em que eles confessaram fazer parte do transporte.

Um homem de 33 e outro de 35 anos confirmaram que seguiam na frente do caminhão para avisar sobre as fiscalizações e passava as informações pelo rádio comunicador. Eles receberiam o valor de dois mil reais pelo serviço.

Os três homens foram presos e os cigarros apreendidos, sendo encaminhados para Delegacia de Polícia Federal.

