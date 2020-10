Ação conjunta apreende droga avaliada em R$ 9,1 milhões

Na noite desta segunda-feira (19), a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a Polícia Civil e a Polícia Militar de Mato Grosso do Sul apreenderam 9.120 Kg de maconha, em Aparecida do Taboado, que fica a 456 km de Campo Grande. A droga apreendida tem valor de mercado no tráfico de R$ 9,1 milhões.

Os policiais localizaram a droga escondida em um barracão que funcionava como entreposto da droga. Nenhum suspeito foi localizado. A maconha foi encaminhada para a Polícia Civil em Aparecida do Taboado (MS), que já investigava a ação de traficantes no local.

Deixe seu Comentário

Leia Também