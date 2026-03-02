Menu
AÃ§Ã£o conjunta prende 7 pessoas e apreende toneladas de drogas e pistolas em Dourados

Objetos ilÃ­citos foram encontrados em um acampamento clandestino na zona rural do municÃ­pio

02 marÃ§o 2026 - 14h55Luiz Vinicius
Drogas e armas estavam escondidas no acompamentoDrogas e armas estavam escondidas no acompamento   (DivulgaÃ§Ã£o/DOF)

Pelo menos sete pessoas foram presas durante a madrugada de domingo, dia 1º, após uma ação conjunta do DOF (Departamento de Operações de Fronteira) e Defron (Delegacia de Repressão aos Crimes de Fronteira) estourar um acampamento clandestino na zona rural de Dourados.

No local foram apreendidas 4 toneladas de maconha, além de 7 pistolas. As equipes monitoravam o acampamento clandestino utilizado como base para o carregamento de ilícitos.

No local, os policiais interceptaram um caminhão Volvo, carregado com melancias, que havia atolado durante a logística criminosa. Dois veículos, uma Toyota Hilux e um Fiat Siena, davam apoio à operação para tentar desatolar o caminhão e dar seguimento ao transporte.

Três homens e quatro mulheres foram presos em flagrante. Segundo a investigação, o grupo planejava substituir parte da carga lícita (melancias) pela droga para o escoamento do material.

Os presos, o armamento, os veículos e a droga, avaliada em aproximadamente R$ 8,3 milhões, foram encaminhados à sede da DEFRON, em Dourados.

