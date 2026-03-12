Ação da Decon apreende 250 quilos de mel irregular de comerciante na Capital

Ação conjunta da Decon (Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes Contra as Relações de Consumo) com fiscais do Iagro apreenderam cerca de 250 quilos de mel sem procedência e em situação irregular, na Avenida Nossa Senhora do Bonfim, em Campo Grande, durante a quarta-feira, dia 11.

A denúncia informava ainda que os produtos estariam acondicionados em uma caminhonete Chevrolet S10, cor branca, e que o veículo teria saído da cidade de Rio Verde, com destino a Campo Grande.

Segundo informações da Polícia Civil, o veículo trafegava pela avenida e em frente a unidade de saúde do bairro Nova Bahia, fiscais do Iagro realizaram abordagem e solicitaram apoio da Decon.

No veículo havia 46 garrafas de vidro, sem rotulagem, de produto supostamente mel, pesando 1.800 gramas cada, ou seja, 82 quilos. Também tinha 9 bisnagas sem rotulagem de produto supostamente mel, pesando 500g cada, além de 27 bisnagas sem rotulagem de produto supostamente mel, pesando 270g cada.

Outros 13 potes de vidro sem rotulagem de produto supostamente mel, pesando 1400g cada, 21 potes de vidro sem rotulagem de produto supostamente mel, pesando 600g cada e 7 tonéis plásticos (50l) vazios e com resíduos de produto supostamente mel com sujidades.

O suspeito foi conduzido para a delegacia para prestar esclarecimentos.

