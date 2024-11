Acidente causado por motorista bêbado termina com morte de policial no RS

Um acidente causado por um condutor embriagado, causou a morte do policial rodoviária federal, Carlos Edvar Espinosa da Silva, de 56 anos, nessa sexta-feira (22), na rodovia BR-293, na altura da cidade de Candiota, Rio Grande do Sul.

A PRF informou que uma carreta invadiu a pista contrária, vindo a colidir frontalmente contra a viatura Ranger da polícia e com um caminhão. O agente Carlos Edvar Espinosa da Silva, que conduzia a Ranger, morreu ainda no local. Outro policial estava no banco do passageiro ficou ferido, mas não corre risco de morte.

O motorista da carreta, de 52 anos, fez o teste de bafômetro, que constatou a embriaguez. Ele recebeu voz de prisão e será encaminhado para a delegacia assim que for liberado do hospital.

O condutor do outro caminhão, que também foi atingido, teve lesões e foi encaminhado a um hospital da região. O passageiro do veículo morreu no local.

O Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP), informou que Carlos Edvar é natural de Dom Pedrito (RS), e ingressou na Polícia Rodoviária Federal em 1994 e atualmente estava na Delegacia de Santana do Livramento (RS).

"Durante décadas de serviço, destacou-se por seu compromisso, coragem e dedicação na proteção da sociedade. Ele faleceu em um trágico acidente de trânsito enquanto desempenhava suas funções na BR-293, em Candiota (RS). Espinosa deixa esposa e dois filhos", publicou em nota.

