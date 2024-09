Acidente com avião em Paraíso das Águas será investigado pelo CENIPA

O acidente aéreo que deixou duas pessoas feridas na área rural de Chapadão do Sul, na tarde de terça-feira (24) será investigado pelo DRACCO (Departamento de Repressão à Corrupção e ao Crime Organizado) em conjunto com o CENIPA (Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos).

Conforme nota emitida pela Polícia Civil, a delegada diretora do DRACCO, Ana Cláudia Medina, inicialmente foram prestados auxílio às vítimas e providencias no para contenção do vazamento de combustível.

O local foi isolado pelas autoridades até a chegada de uma equipe do CENIPA, através de uma equipe do SERIPA IV vinda de SP que se deslocou nesta quarta-feira (25), juntamente como uma equipe do DRACCO, para perícia e demais diligências especializadas na pista de pouso e na aeronave.

Dos quatro ocupantes da aeronave, dois saíram ilesos e dois lesões leves e foram encaminharas ao pronto atendimento junto ao Hospital de Paraíso das Águas.

A diligência conta com o apoio da Delegacia de Polícia de Paraíso das Águas.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também