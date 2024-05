Adeus cecê: Homem é preso por furtar desodorante em supermercado

Homem, de 36 anos, foi preso depois de furtar 10 desodorantes de um supermercado localizado na Rua Eulalia Pires, em Dourados, durante a segunda-feira (27).

Conforme as informações do site Dourados News, o homem seria morador do Bairro Deoclécio Artuzzi, muito conhecido por praticar furtos no local com frequência.

Na ocasião, ele havia pedido ajuda financeira no supermercado, cometendo o furto na sequência. Porém, o homem acabou sendo abordado pelos seguranças do estabelecimento, enquanto tentava deixar o local com os desodorantes.

A Polícia Militar foi acionada, realizando a prisão do autor. Ele foi levado para a Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário), onde o caso foi registrado como furto.

Enquanto o caso era registrado, os policiais descobriram que o homem possuía um mandado de prisão em aberto. Sendo feito o cumprimento deste mandado.

