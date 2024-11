Adocicada: Motorista é flagrado com 2 toneladas de maconha em carga de cana em Dourados

Durante fiscalização do Batalhão da Polícia Militar Rodoviária na manhã deste domingo (24), um motorista foi flagrado transportando duas toneladas de maconha escondidas em carga de bagaço de cana-de-açúcar, pela MS-379, em Dourados.

Segundo o Dourados News, por volta das 6h quando, uma carreta bitrem conduzida pelo homem de 44 anos sentido São Paulo, parou na fiscalização.

Os policiais fizeram a abordagem e durante a inspeção no semirreboque do veículo encontraram os tabletes de droga no meio da carga. O entorpecente pegou 2.091 kg de maconha e tudo foi avaliado em R$ 5.545.000.

Aos policiais, o motorista contou que pegou o veículo em um posto de combustíveis em Dourados e levaria a droga até a cidade de Campinas no interior de São Paulo. Ele recebeu voz de prisão e foi encaminhado para a delegacia da cidade junto com o entorpecente.

