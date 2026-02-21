Adolescente de 13 anos estupra e mata bebê de 1 ano e 3 meses

Um adolescente de 13 anos foi apreendido em flagrante, nessa sexta-feira (20), suspeito de cometer ato infracional análogo aos crimes de estupro de vulnerável e homicídio qualificado por asfixia contra uma criança de 1 ano e 3 meses, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro (RJ).

Segundo as investigações, a criança foi levada à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Inoã, em Maricá, mas já chegou ao local sem vida. A equipe médica acionou a Polícia Militar após identificar indícios de possíveis agressões físicas.

Ainda conforme informações preliminares, foram constatados vestígios de sangue na fralda e sinais sugestivos de violência sexual.

O caso ocorreu em um conjunto habitacional do programa Minha Casa Minha Vida, situado em uma área de difícil acesso e dominada por facção criminosa.

Após serem acionados, os policiais da DHNSG realizaram perícia no local e recolheram objetos que podem auxiliar na investigação, como materiais aptos à coleta de DNA para posterior confronto genético.

Durante as diligências, algumas crianças, na presença de seus responsáveis e da equipe policial, relataram que o adolescente as agredia e realizava toques inapropriados.

De acordo com a Polícia Civil, foram reunidos elementos considerados robustos, e o adolescente acabou confessando a prática dos atos infracionais ao ser confrontado com as provas.

Diante da gravidade do caso, foi lavrado Auto de Apreensão de Adolescente por Ato Infracional, e a autoridade policial representou pela internação provisória do menor, com base no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).

O adolescente permanece à disposição do Ministério Público e da Justiça.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também